ACO PETROVIĆ PONOVNO POSTAO IZBORNIK: Objavio svoj prvi popis, na njemu i zvijezde Eurolige

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Kao što je bilo i za očekivati, nakon što nije pronađen izbornik reprezentacije tu ulogu privremeno je preuzeo sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza saveza Aleksandar Petrović koji je danas objavio popis za kvalifikacije.

Petrović je od preuzimanja funkcije sportskog direktora razgovarao s četvoricom potencijalnih izbornika, ali nijedan ne želi trenutno tu funkciju. Jurica Golemac i Neven Spahija izjavili su da će nakon sezone stvari u slučaju njih dvojice biti drugačije.

Na popisu i euroligaši

‘Kada sam preuzimao struku u Savezu prije četiri tjedna, nisam očekivao da će to otići u ovom smjeru, no s obzirom na sve ono što se dešavalo u prvom krugu razgovora s potencijalnim kandidatima te nakon što sam praktično obišao sve igrače, možda je to i logično rješenje’ izjavio nakon što je preuzeo posao.

‘Na listi se ovog trenutka nalaze i Hezonja i Smith. Nalazi se i Menalo, međutim on ovog trenutka neće biti u fokusu za uži spisak jer nije na rosteru Virtusa. Što se tiče Hezonje, on je tu iz pragmatičnog razloga – ako Real promijeni odluku zbog možda pritiska i ostalih nacionalnih reprezentacija, recimo Francuske, BiH ili Argentine’ objasnio je pozivanje igrača iz Eurolige kojima klub ne dozvoljava da igraju.









Za kraj je rekao: ‘Imat ću bazu od 14 igrača, plus eventualno Smith. Znači, 14 igrača dolazi u obzir za utakmicu protiv Austrije i nadam se da bi se petnaesti, Smith, mogao priključiti nakon Austrije i nakon dva trenažna dana biti spreman za Poljsku. Trodnevni je ciklus priprema uoči prve utakmice, pet treninga, od čega četiri u Zagrebu i peti u Grazu. Povratak u Zagreb je odmah nakon utakmice kako bismo odmah 11. i 12. mogli pripremati utakmicu s Poljacima.’