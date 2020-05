KORONAVIRUS NIJE IZMIŠLJEN NI BEZOPASAN: ‘Nisam mogao držati mobitel, bio mi je težak’

Autor: J.V.H.

Šokantno i osvještavajuće svjedočanstvo dolazi nam iz Amerike. Sportaš amater Mike Schultz pobijedio je u bitci za goli život opasni koronavirus, ali posljedice tog sraza više su no očite, pa je Schultz na svome primjeru odlučio svijetu pokazati da virus nije nikakva izmišljotina, još manje da je bezopasan.

Dok je ležao na svom krevetu na odjelu za koronavirus bostonske bolnice, razgovarao je s jednom od medicinskih sestara o tome kako su ga u jednom trenutku, kada su mu pluća otkazala, priključili na respirator, a prije toga su ga sedirali i uspavali…

“Mislio sam da je prošlo samo tjedan dana”, rekao je za BuzzFeed News.

Tada mu je medicinska sestra odgovorila da je prošlo šest tjedana.

“Kad sam se probudio, bio sam jako slab. To je bio jedan od najfrustriranijih trenutaka. Nisam mogao držati mobitel, bio mi je težak. Nisam mogao tipkati koliko su mi se ruke tresle”, kazao je Mike, inače medicinski tehničar.

Koliko ga je korona ‘pojela’ vidi se po fotografijama koje je Schultz podijelio sa svojih 30.000 pratitelja na Instagramu.

Na fotografiji snimljenoj prije infekcije imao je 86 kilograma, a nakon bolesti samo 63! Dakle, izgubio je 23 kilograma.

“Ni sam nisam mislio da je to toliko ozbiljna bolest. Smatrao sam da sam dovoljno mlad da to neće utjecati na mene. Znam da to puno ljudi misli, da im neće biti ništa ako su zdravi i mladi”, kaže Mike, koji se gotovo čitav život bavi sportom.

“Objavljujući fotografije na Instagramu želim pokazati da se to može dogoditi bilo kome. Nije važno jeste li mladi ili stari, imate li predispozicije za bolest ili ne. To može utjecati na vas”, želi skrenuti pažnju ovaj Amerikanac, čiji će oporavak potrajati još nekoliko mjeseci.

Inače, Schultz je otišao u bolnicu 16. ožujka. Dva dana prije stigao je u Boston iz svog doma u San Franciscu, došao je vidjeti svog dečka, 29-godišnjeg DJ-a Josha Hebblethwaitea.

Tjedan dana prije toga par je otišao u Miami Beach na “Winter Party gay Festival”. Tisuće ljudi prisustvovale su partiju. Međutim, malo je njih znalo da je korona već ušla u populaciju.

Najmanje 38 ljudi koji su prisustvovali toj zabavi poslije se razboljelo, a tri muškarca su umrla. Nedugo nakon festivala razboljeli su se i Mike i Josh, međutim, Shultza je bolest jače pogodila, dobio je jaku groznicu i teško je disao. Pluća su mu se napunila tekućinom.

“Odveli su ga i nisu mi dopustili da se pozdravimo”, rekao je Hebblethwaite.

Prvog dana Schultzu su dali kisik kroz nos, zatim preko maske za cijelo lice, a zatim su ga liječnici sedirali i stavili na respirator. Koliko je situacija bila ozbiljna svjedoči i rupa u njegovu vratu iz koje su sve donedavno virile cjevčice.

Tjednima su se liječnici borili za njegov život, a Hebblethwaite ga nije mogao posjetiti zbog bolničkih protokola.

Umjesto toga, zvao je svaka četiri sata i zamolio je medicinske sestre da prenesu Schultzu da ga voli i da nije sam. Mike se na kraju izvukao.

“Čuvajte se, koronavirus nije šala”, poručio je.