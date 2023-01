KONTROVERZNO PRAVILO POMOGLO ĐOKOVIĆU! Evo što je dobio od Hrvata, ‘nisam se osjećao ugodno, trebala mi je pomoć’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Novak Đoković ostavio je za sobom novi uspjeh na Australian Openu, jubilarni 10. naslov u Melbourne Parku, a nakon dolaska do 22. titule na Grand Slam turnirima u velikoj karijeri, odao je priznanje cijeloj svojoj ekipi, uključujući Gorana Ivaniševića s kojim nastavlja uspješnu suradnju.

Put kojim prolazi s hrvatskim teniskim velikanom nije uvijek lak. Za vrijeme mečeva ponekad bude i povišenih tonova, Đoković je u stanju svašta izreći ili pokazati dok emocije rade na terenu, a nakon što je u finalu slavio protiv Stefanosa Tsitsipasa, pričao je o jednom drugačijem, pozitivnom aspektu suradnje s Ivaniševićem, s kojim ide dalje.

Taj aspekt odnosio se na pravilo da je za vrijeme Australian Opena bila dozvoljena komunikacija s trenerom tijekom mečeva. Ranije nije bilo tako na ATP Touru i na Grand Slam turnirima, ali eksperimentalno novo pravilo uvedeno je lani i izazvalo je dosta rasprave. Ne sviđa se svima ono što je sada dozvoljeno, no Đokoviću je pomoglo, kako se piše u Australiji prije nego je otišao iz zemlje iz koje je lani bio deportiran.





‘Lutao’ i dobio pomoć

Poslije slavlja nad Tsitsipasom, Đoković je dio priče posvetio razgovorima s Goranom Ivaniševićem, a kako donosi australski Fox Sports, riječ je o podršci koja puno znači srpskom teniskom asu.

“Bila je to normalna priča kakvu bismo inače normalno imali na terenu. Dogodilo se u situaciji kada se nisam osjećao ugodno, trebala mi je pomoć, poneki savjet, putokaz kako ići dalje”, opisao je Đoković jednu od epizoda na putu do završnog slavlja.

Ovakav princip suradnje s trenerom na terenu ne sviđa se svima. U tenisu je bilo prihvaćeno da je igrač oslonjen na vlastite snage dok igra, sam mora pronaći put kako krenuti dalje ako se dogodi da ‘zapne’ za vrijeme meča, no ima i drugačijih pogleda, koji upozoravaju na to da su mnogi ionako primali savjete i za to nisu bili opomenuti dok meč traje.

Sreću zbog puta kojim se krenulo na muškom Touru iskazao je Patrick Mouratoglou, poznati francuski trener s uspješnom suradnjom sa Serenom Williams. “Nema više izigravanja”, opisao je Mouratoglou, dodajući da je trenerske pomoći tijekom mečeva bilo već desetljećima.

Australci su približili i drugačiji pogled, onaj koji je dao njihov igrački adut Nick Kyrgios, s riječima da dopuštanjem trenerskih savjeta za vrijeme mečeva tenis gubi ono po čemu je bio jedinstven.

Đoković izgleda spada među pobornike pravila koje je vrijedilo na Australian Openu, barem ako je suditi po pomoći koju je dobio.