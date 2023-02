KONTROVERZNI SPORTAŠ (40) KOLABIRAO I UMRO: Četiri puta ga hvatali golog, nakon provale šokirao u fontani

Rano i naglo, prekinut je život sportaša čija je karijera na vrhunskoj razini trajala kratko, a 10-ak godina kasnije krenuli su veliki problemi koji su utjecali i na tužan kraj.

‘Preko bare’ su stigle vijesti da je s 40 godina preminuo Stanley Wilson mlađi, bivši igrač američkog nogometa, od kojeg se očekivalo puno više nego je napravio s obzirom na to da je u NFL-u bio izabran dosta visoko, u trećem krugu tamošnjeg ‘drafta’. Karijera mu nije potrajala. Igrao je od 2005. do ’07. prije nego je sve prekinula teška ozljeda. Stradala je ahilova tetiva, nije se uspio oporaviti i vratiti.

Nakon završetka igranja, o Wilsonu se pričalo zbog drugih stvari prije nego je došla vijest da je kolabirao i preminuo u psihijatrijskoj bolnici, u borbi za ozdravljenje. Ondje je bio smješten nakon što je ranije bio u zatvoru, a po informacijama iz bolnice, prvi signali govore da smrt nije bila nasilna.

Former Detroit Lion Stanley Wilson Jr. dead at 40 after collapsing at psychiatric facility.

Nepuno desetljeće nakon što je završio karijeru na terenu, bivšeg igrača američkog nogometa su 2016. počeli pratiti problemi sa zakonom.

Policija ga je tijekom 2016. i ’17. triput hvatala, svaki put golog, dvaput u pokušajima provala, a jednom dok je bez odjeće šetao okolo pod utjecajem opojnih sredstava, kako je tada otkriveno.

U prvoj od više incidenata u kojima je bio gol, Wilsona je hicem iz vatrenog oružja raniji stariji muškarac u čiji je dom pokušao provaliti. Bivši sportaš se od svojih ozljeda oporavio, ali problemi nisu prestali.

Drugi incident bio je onaj za vrijeme šetnje pod utjecajem opojnih sredstava, a treći se dogodio prilikom pokušaja provale u tuđi dom, također dok je bio gol.

U posljednjem incidentu koji se vezuje uz igrača koji je preminuo naglo, još jednom bez odjeće, Wilson je lani šokirao kupajući se u fontani na tuđem posjedu u kalifornijskom Hollywood Hillsu, u predjelu Los Angelesa.

Ex-NFL player Stanley Wilson Jr. arrested for breaking into a $30 Million home and taking a shower in the fountain. pic.twitter.com/8eCrvZ1Uli

— Daily Loud (@DailyLoud) September 3, 2022