KONTROVERZNI ENGLEZ PROZVAO ĐOKOVIĆA: Sve krenulo zbog ovih maminih riječi

Novak Đoković priprema se za Australian Open. Sutra rano ujutro po našem vremenu najavljen je njegov novi trening u Melbourneu, drugi po puštanju iz smještaja za migrante dok je čekao rješenje svoje žalbe na zabranu ulaska u Australiju, a u međuvremenu, i dalje traju reakcije na sve što se danas zbivalo.

Jednu reakciju imao je i Piers Morgan, poznata engleska televizijska zvijezda, koja u svojem poslu i u objavama na Twitteru zna kako zapaliti vatru svojim stavovima. Morgan je kontroverzan, ne ustručava se reći ili napisati što misli, a time izaziva često izaziva kritike i rasprave, s argumentima ‘za’ i ‘protiv’ onog što je rekao.

U Đokovićevom slučaju, tema je borba prvog tenisača svijeta da uđe u Australiju i igra na Australian Openu iako nije cijepljen protiv koronavirusa.

Dok je pratio što se danas zbiva, Morgan je na Twitteru naišao na nekoliko riječi Đokovićeve majke Dijane s konferencije za novinare održane rano poslijepodne. ‘Novak je bio podvrgnut torturi, maltretirali su ga. Čut ćemo još toga o stvarima koje je prošao’, prenio je Oliver Brown, ugledni sportski novinar The Daily Telegrapha, što je kontroverznu zvijezdu odmah ‘povuklo za tipkovnicu’.

‘Jadan čovjek. Čini se to gotovo gore nego primiti jednostavnu injekciju s cjepivom, što traje dvije sekunde’, napisao je Piers Morgan.

Engleska tv zvijezda se u priči koja traje danima izjašnjavala i ranije. Dok je Đoković bio zadržan u migrantskom smještaju i čekao je rješenje svoje žalbe, Morgan je iznio stav da australska vlast ima pravo ne primiti ga u zemlju, uz odluku da se mora vratiti kući, nakon čega je prvi tenisač svijeta u ovom sporu ipak uspio izboriti svoj ulazak u Australiju.

Poor guy. Sounds almost worse than having a simple 2-second vaccine injection. https://t.co/oICxfRxjyX

— Piers Morgan (@piersmorgan) January 10, 2022