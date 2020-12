KONTROVERZAN FILM GA JE POSVAĐAO S MNOGIMA: ‘To mu se obilo o glavu jer su ljudi dobili priliku i da vide njegovu osobnost’

Posljednji ples Michaela Jordana od kada je ugledao svjetlo dana budi kontroverze, jer je mini serija više manje fokusirana na Jordana tijekom karijere u Chicago Bullsima, a manje na nazovimo ih “povijesne činjenice” koje su Jordan i filmska ekipa grubo izostavili iz priče.

Jedan od onih koji je bio ne zadovoljan ulogom koja mu je dodijeljena u važnosti naslova Bullsa je Toni Kukoč, kojeg su čak i izbrisali s fotografije kada su radili naslovnicu za mini seriju.

Jednako tako Scottie Pippen, koji je bio druga violina Bullsa, nije baš zadovoljan sportskom stranom priče što je otkrio Guardianu:

“Ne mislim da je ‘Posljednji ples’ bio točan u smislu definiranja što se dogodilo u jednoj od najvećih era u povijesti košarke, kao ni što su postigla dva velikana, pa recimo i najveća momčad svih vremena. Mislim da dokumentarac to nije istaknuo. Mislim da je Michaelova poanta bila veličanje i glorificiranje sebe. Mislim da mu se to na određeni način i obilo o glavu jer su ljudi dobili priliku i da vide njegovu osobnost”, rekao je Pippen.

Pippen je Guardianu rekao kako je razgovarao s Jordanom nakon završetka prikazivanja mini serije i da mu je rekao što misli o njoj.

“Rekao sam mu da nisam previše zadovoljan. On je to prihvatio i rekao: ‘Hej, u pravu si.’ I to je više-manje bilo sve”, rekao je Pippen.