Konačno je ova odluka smirila Luku, nije to ‘igra’ koju on voli igrati

Autor: Andrija Kačić Karlin

Luka Modrić više neće morati na sud. Iako je naš najbolji nogometaš svih vremena i treći puta zvan na sud kako bi odgovarao zbog lažnog iskaza na suđenju Zdravku Mamiću u Osijeku, ali i kako bi svjedočio zbog dizanja nove optužnice protiv Mamića – dogodio se obrat. Državno odvjetništvo odustalo je od Modrićeva progona.

Podsjećamo samo, Državno odvjetništvo u dva navrata dizalo je optužnice protiv Modrića i Dejana Lovrena. Međutim, optužnice su odbacili u Zagrebu, najprije Općinski kazneni sud, potom i Županijski sud.

Kako je već prije optužnica protiv Lovrena prije odbačena zacijelo su u tužiteljstvu shvatili da još jedna optužnica iz Osijeka protiv Modrića „ne drži vodu„. Obavješten je i zagrebački Općinski sud koji će odbaciti kaznenu prijavu. Slučaj će time biti okončan.

Mamići pobjegli od zatvora

Inače, sudski progon Luke Modrića i Dejana Lovrena, vezano uz postupak Zdravku Mamiću na sudu u Osijeku mogao je biti iznenađujući samo za neupućene. Nakon što je prošlo suđenje Zdravku Mamiću u Osijeku vrvilo nelogičnostima i skandalima, još je bilo gore razdoblje nakon sudske presude, a najgore se događalo nakon što su braća Mamić, jedan po jedan, pobjegli od zatvorskih kazni u susjednu Bosnu i Hercegovinu.

Tada je počeo kraval nad kravalima, Zdravko Mamić optužio je suce konkretnim dokazima da ih je podmićivao. Iako je sam sebe trpao u dublju jamu, za njim su u rupu bez dna povučeni i suci. U toj musaki odnosa, podmićivanja i optužbi teško će se ikada saznati istina. Sve oko Zdravka Mamića odavno je izgubilo smisao, pa je prognozirati bilo što u nastavku procesa protiv njega jednostavno nemoguće.

Kao najveća žrtva je tako u određenom razdoblju ispao kapetan hrvatske reprezentacije Lukeža Modrića. Njega je kazneni progon doticao za neke događaje prije gotovo dvadesetak godina. Događaje koje je kreirao Zdravko Mamić sa svojim idejama, a kako je Luka Modrić bio tek igrač koji je malo toga razumio, napose glede potpisivanje aneksa koji su omogućili bogaćenje Mamića nauštrb Dinama, nije teško doći do zaključka.

Isprepleteni odnosi

Luka Modrić je na optuženičkoj klupi bio zbog one rečenice: „Ne sjećam se”. Kao, teretilo ga se za lažni iskaz. Dvije su mogućnosti zašto je to rekao. Prva može biti doista da se ne sjeća. Uostalom, zašto bi se i sjećao, ta potpisao je u životu toliko ugovora i aneksa, takvu memoriju zaista ne može i ne mora posjedovati.









Druga teorija, mogućnost, dotiče se njegovog bivšeg odnosa sa Zdravkom Mamićem. Ako ćemo realno, Zdravko Mamić puno je učinio za karijeru Luku Modrića, pa čak i ako je na njemu uzeo nezasluženi novac. Nije Modrić glup da to ne shvaća. Kao što Luka nije ni čovjek da bi „utopio” nekoga tko mu je davno pomogao.

Začuđujuće je u cijeloj priči da se na optuženičkoj klupi našao jedan od najvećih sportaša i sigurno najveći nogometaš svih vremena zemlje u kojoj živimo. Državno odvjetništvo i USKOK mogli su naći sto puta jače i meritornije svjedoke Mamićevih manipulacija, a ne posegnuti za najboljim od najboljih, koji je u inkriminiranom trenutku bio samo poslužavnik Zdravka Mamića.

Utopljenik se hvata za slamku

Luka Modrić kao istinska hrvatska sportska legenda nije smio trpiti insinuacije i nedokazane malverzacije. Isto tako, moramo znati. Priča ima i još jedno stranu. Da, da, i Zdravko Mamić vidi svoj spas kroz inkriminaciju ili nevinost Luke Modrića. A utopljenik se hvata za slamku. Pa je upravo zapanjujuća lavina negativnih tonova u riječima Zdravka Mamića kada govori o Luki Modriću. U jednom ne tako davnom podcastu, petosatnom svojevrsnom obraćanju hrvatskoj javnosti Zdravko Mamić je pokazao da je bijesan na Luku Modrića.









Da ne ponavljamo sve njegove riječi tek reći da se kod Mamića osjetio silan bijes prema Modriću. Zdravko Mamić toliko puta je rekao: “Ako sam ja krivac onda su krivci i Lovren i Modrić, a ako oni nisu krivci onda sam nevin i ja”.

U toj rečenici bivši dopredsjednik Dinama vidio je izvjesnu slamku spasa u daljnjoj pravnoj borbi. Zbog neugodnosti i sudova, Modrić sigurno ne može lako prijeći preko toga. Lukin put do zvijezda bio je sve samo ne idealan. I trnovit i mučan i težak, opet toliko jednostavan i pošten, pa se ne može reći da on to nije zaslužio.

Velikan koji se pamti

No, pitanje jest – zaslužujemo li mi Luku Modrića. Takvog velikana, osvajača i Zlatne lopte, našeg kapetana koji nas je umalo doveo do naslova svjetskog prvaka. Da nije bilo argentinskog suca u finalu u Rusiji 2018. godine… Ili onog sudačkog mangupa koji je u polufinalu smotre lani u Kataru Argentini poklonio jedanaesterac.

Danas, sada, pitamo se sa zebnjom… Ima li života nakon Modrića? Ovo pitanje kojeg si postavlja svaki navijač hrvatske nogometne reprezentacije ne samo da je egzaktno, nego je i filozofsko. Ostati bez takve sportske veličine ne može biti bez posljedica. Zato i na odgovor treba gledati filozofski. Ne žalimo, budimo sretni da smo svjedočili partijama jednog od najboljih i najdugovječnijih igrača u povijesti nogometa.