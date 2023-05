KOMUNISTI SU SVE SPALILI DA SE ZABORAVI! Ovog Hrvata nisu uspjeli izbrisati, taj je baš čuda radio

Autor: Andrija Kačić Karlin

On je bio istinska poveznica Građanskog i Dinama. Njegove klupske, i reprezentativne karijere su impresivne. Zašto govorimo u množini? Vidjeti ćete. Milan Antolković rođen je u Zagrebu 27. rujna 1915. godine. I on je tema našeg feljtona o nezaboravnim asevima…

Nogomet je počeo igrati kao 14-godišnjak u Maksimiru, a samo tri godine kasnije došao je kako sjajno talentirani mladić u čuveni Građanski. S kojim je osvojio dva prvenstva prve Jugoslavije (1937, 1940). Igrao je, čak i bio kapetan reprezentacije Nezavisne Države Hrvatske. Usput je s Građanskim osvojio i prvenstvo 1943. godine,

Jedno vrijeme kao službenik PTT–a boravio je u Borovu i nastupao za domaći SK Bata Borovo.





Milan se pamti

Nakon završetka Drugog svjetskog rata i rasformiranja Građanskog, te osnutka novog kluba Dinama Milan Antolković odmah se priključio novom klubu, Dinamu, tek formiranom. Koji je ipak zagrebačkim pristalicama nogometa postao blizak, baš kao što je bio prije i Građanski.

Na počecima karijere je igrao na mjestu vođe napada, a od 1936. i lijevog veznog. Tada je dosegao vrhunac svoje inače blistave karijere. Kao svestran nogometaš, nastupao je gotovo na svim mjestima u momčadi, a interesantno je da je jednom, 1938. godine, zamijenio vratara Franju Glasera na vratima.

Kroničari onog vremena tvrdili su da je Milan Antolković predvodio najbolju momčad koju je Zagreb ikada imao. Glazer, Brozović, Dubac, Pleše, Jazbinšek, Lechner, Cimermančić, Wolfl, Lešnik, Antolković, Kokotović. Oni malo mlađi su govorili da je to bilo bolje i od one čuvene Dinamove generacije – Škorić, Belin, Braun, Matuš, Marković, Perušić, Kobešćak, Zambata, Jerković, Lamza i Rora.

Građanski je bio temelj modernog i uspješnog nogometnog sporta u nas. Bila je to momčad koja je obilježila epohu, pobjeđivala Liverpool, Barcelonu, Ferencvaros, a njen nestanak nakon dolaska komunističkih vlasti 1945. godine klasičan je primjer eutanazije jedne tradicije koja je obilježila Zagreb u prvoj polovici 20. stoljeća. Sjećanja na Građanski ostala su u nas tek usmenom predajom, jer je cjelokupna arhiva ovoga kluba, po nalogu komunističkih vlasti, potpaljena.

U almanasima engleskog nogometnog velikana Liverpoola i danas se nalazi zabilješka o jednom od najtežih poraza ove momčadi. Ta zabilješka datira od 1936. godine kada je Građanski pobijedio na utakmici u Zagrebu engleski Liverpool čak s 5-1. Bio je to prvi poraz Liverpoola na kontinentalnom dijelu Europe za vrijeme njihove turneje po Čehoslovačkoj, Jugoslaviji i Rumunjskoj. Za Liverpool igrali su veliki igrači, Hobson, Dabbs, Blenkinsop, Busby, Bradshaw, Savage, Nieuwenhuys, Taylor, Howe, Eastham i Hanson.

Građanski je na toj utakmici nastupio u sastavu: Emil Urch, Marko Rajković, Josip Kovačević, Ivan Oscar Jazbinšek, Branko Pleše, Bernard Hügl, Ivica Medarić, Tone Pogačnik, August Lešnik, Milan Antolković i Mirko Kokotović.

Od pet zabijenih golova Liverpoolu, čak zabio je August Lešnik iz Zagreba, inače po zanimanju stomatolog. Golove su za Građanski dali još i Kokotović i Medarić. Znate koga su Englezi proglasili za igrača utakmice? Milana Antolkovića!









Inače, u razdoblju od 1937. do 1939. nastupao je osam puta za jugoslavensku nogometnu reprezentaciju i postigao 1 pogodak. Prvi put je nastupio 1. kolovoza 1937. u Beogradu protiv Turske (3:1), a zadnji put 15. listopada 1939. u Zagrebu protiv Njemačke (1:5). Nastupio je jednim u B–sastavu SFRJ, te 11 puta u dresu gradske reprezentacije Zagreba. Od 1940. do 1943. nastupio je 10 puta za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i postigao tri pogotka.

No, kao trener bio je također sjajan, ako ne i uspješniji. Vježbao je u početku, od 1948. do 1952. godine zagrebačke klubove Jedinstvo i Lokomotivu, zatim čak u četiri navrata Dinamo (od 1952. do 1966.).

S modrima je kao trener osvojio dva kupa, 1960. (Partizan 3-2, Jerković 2 i Lipošinović) i 1963. godine, kada je u finalu pobijeđen Hajduk 4-1 (Zambata 3, Braun). Vodio je Dinamo i 1963. godine u finalu Kupa velesajamskih gradova kada su modri poraženi od Valencije (1-2, 0-2). Na žalost, u finalnim duelima Dinamo nije mogao sastaviti najbolju momčad zbog ozljeda Lamze, Zambate i Jerkovića. Ipak, svoju najveću utakmicu, kao trener, odigrao je 1964. godine, također u Kupu, kada je pobijeđen Partizan 7-2.









Trenirao je Zagreb, zatim austrijski klub Alpina–Donauwitz, a djelovao je kao trener i u Njemačkoj. Potom se vraća u domovinu. Bio je niz godina član stručnog stožera NK Dinama. U sezoni 1972/73 trenirao je momčad Osijeka.

No, bio je poštovan i na kompletnoj sceni tadašnjeg jugoslavenskog nogometa. Od 4. travnja 1965. do 1. lipnja 1966. bio je član izborne komisije u Jugoslavenskom nogometnom savezu i u tom razdoblju sudjelovao je deset puta u sastavljanju reprezentacije bivše države, zajedno s Ljubom Lovrićem i Hugom Ruševljaninom. Bio je i trener olimpijskog i B–sastava Jugoslavije.

Preminuo je u 92. godini, 27. lipnja 2007. godine.

U novinskim arhivama zabilježene su riječi Štefa Bobeka, baš o Milanu Antolkovići:

„Antolković je bio nositelj igre Građanskog. Bio je radan, konstruktivan i ispred svog vremena. Jedan od najpoštenijih igrača koje sam vidio. Imao sam sreću, naslijedio sam njegov dres, iako ga nije bilo lako zamijeniti. Bez Antolkovića ni Građanski ne bi bio tako velik i jak. Mene je, kao klinca, u Građanski doveo Martin Bukovy, mislim da je to bilo 1943. godine, i na neki način mi je spasio život jer bih morao u vojsku… Antolković je bio atraktivan, ali je bio i radilica, nije bio ni ekstra tehničar, ali pošten do boli, borben i požrtvovan. I nije birao utakmice, svaka mu je bila najvažnija. Nenametljiv, samozatajan, za nas je bio Bog„…