KOMUNISTI SU GA LIKVIDIRALI, ALI ON JE NEKAKO PREŽIVIO! Prošao je nemoguće turbulencije, u Beogradu ga nisi smio niti spomenuti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Na današnji dan slavi se rođendan Dinama. Netko će reći da je to klub s četiri imena i 15 grbova, ali činjenica je da je tu i pregršt trofeja, čak njih 33.

Idemo u prošlost. Bio je zabranjen, uništen, spaljen. Riječ je o Prvom hrvatskom športskom klubu Građanski, pod tim je imenom u travnju 1991. godine taj klub i osnovan. I u ovom tekstu ćemo se osvrnuti na taj dio Dinamove povijesti. A bilo je tu raznih imena, Građanski, Dinamo, HAŠK Građanski, Croatia, pa opet Dinamo…

Građanski je bio temelj modernog i uspješnog nogometnog sporta u nas. Bila je to momčad koja je obilježila epohu, pobjeđivala Liverpool, Barcelonu, Ferencvaros, a njen nestanak nakon dolaska komunističkih vlasti 1945. godine klasičan je primjer eutanazije jedne tradicije koja je obilježila Zagreb u prvoj polovici 20. stoljeća.





Komunisti spalili arhivu Građanskog

Sjećanja na Građanski ostala su u nas tek usmenom predajom, jer je cjelokupna arhiva ovoga kluba, po nalogu komunističkih vlasti, potpaljena.

Tradiciju Građanskog pokušava sačuvati, zapravo oživjeti današnji Dinamo. Ipak, sportski povjesničari još uvijek se nisu složili ima li današnji Dinamo pravo na preuzimanje ostavštine Građanskog.

U našem Nogometnom muzeju tim se prijeporom nećemo baviti. Predstaviti ćemo Građanski u glavnim crtama da bi se uvidjelo o kakvom je nogometnom i društvenom velikanu bilo riječ.

Osnovan, dakle, još za vrijeme austrougraske monarhije, bio je simbol čuvanja hrvatskog identiteta u toj ‘tamnici naroda’, kako su zvali tadašnju monarhiju. Prvi predsjednik kluba bio je Andrija Mutafelija. Klub je osnovan u kavani na Preradovićevom trgu, sa sekcijama za nogomet, hazenu, biciklizam i rukomet.

Osim što je Građanski osvajao prvenstva stare Jugoslavije (1923, 1926, 1928, 1937, 1940), klub se proslavio i turnejama po Europi gdje je pobjeđivao tada najjače europske momčadi. Niska uspjeha bila je golema, pobjede nad Athletic Bilbaom, Barcelonom, Liverpoolom, Ferencvarosom, Rapidom… bile su u to vrijeme senzacionalne. Napose, pobjeda u Zagrebu protiv Liverpoola s čak 5-1. No, o tome nešto kasnije.

Inače, Građanski je od osnutka bio orijentiran na nogometnu avangardu, bez okolišanja su u klubu bili angažirani strani treneri, pa su, primjerice, James Donelly i Arthur Gaskhell bili prvi treneri Građanskog, a 1936. godine, kada je s čak 5-1 razbijen slavni Liverpool, momčad je vodio čuveni trener iz Mađarske Martin Bukovi. Koji je na prethodnoj turneji po Engleskoj uveo novu VM taktiku, formaciju 4-2-4.









Popularnost Građanskog bila je zaista golema, 1937. godine, nakon pobjede u Beogradu protiv BSK-a (4-0), čak petnaestak tisuća ljudi dočekalo je igrače Građanskog na Glavnom kolodvoru i na ramenima ih odnijeli na slavlje pred Hrvatski sabor.

Klub je prvo igralište imao na Tuškancu, pa na Martinovki, pa na Kanalu, da bi se došlo i do vlastitog igrališta u Koturaškoj ulici, na mjesto gdje se danas nalazi zgrada Hrvatske elektroprivrede. To je fino uređeno igralište 1924. godine svečano otvorio Stjepan Radić. Područje tog igrališta bilo je otprilike omeđeno Kupskom i Koranskom ulicom. To se igralište prestalo koristiti 1950-tih godina, a danas malo ljudi uopće zna da je ondje nekoć bio stadion.

Građanski je bio veliki rival s HAŠK-om iz Zagreba, pa sa splitskim Hajdukom, te beogradskim klubovima – Jugoslavijom i BSK-om. Upravo rivalstvo s HAŠK-om bila je glavni argument za ukidanje nakardnog imena HAŠK-Građanski kojeg je današnji Dinamo nosio početkom devedesetih godina prošlog stoljeća.









Prigodom gašenja kluba 1945. godine spaljena je i cijela klupska arhiva. No, dobar dio igrača iz Građanskog koji su nastupali i za vrijeme NDH pristupili su Dinamu, a neki po dekretu i beogradskim klubovima, poput Stjepana Bobeka, Franje Šoštarića, Branka Zebeca u Partizanu. Građanski se više nije smio niti spomenuti…

Svaka generacija Građanskog imala je niz izvrsnih nogometaša i reprezentativaca (Babić, Vrđuka, Perška, Mihelčič, Živković, Šipoš) ali najpoznatiji je sastav iz 1940-ih (Glaser, Brozović, Dubac, Pleše, Jazbinšek, Lechner, Cimermančić, Wölfl, Lešnik, Antolković, Kokotović).

Za vrijeme natjecanja u prvenstvu stare Jugoslavije (1923-40) momčad su vodili isključivo strani treneri: Englezi Artur Gaskhell, Robert Haftl, James Donelly, Mađari Imre Poszony, Giury Molnár, Márton Bukovi, Austrijanac Joseph Brandstätter.

U almanasima engleskog nogometnog velikana Liverpoola i danas se nalazi zabilješka o jednom od najtežih poraza ove momčadi. Ta zabilješka datira od 1936. godine kada je Građanski pobijedio na utakmici u Zagrebu engleski

Liverpool čak s 5-1. Bio je to prvi poraz Liverpoola na kontinentalnom dijelu Europe za vrijeme njihove turneje po Čehoslovačkoj, Jugoslaviji i Rumunjskoj. Za Liverpool igrali su veliki igrači, Hobson, Dabbs, Blenkinsop, Busby, Bradshaw, Savage, Nieuwenhuys, Taylor, Howe, Eastham i Hanson.

Građanski je na toj utakmici nastupio u sastavu: Emil Urch, Marko Rajković, Josip Kovačević, Ivan Oscar Jazbinšek, Branko Pleše, Bernard Hügl, Ivica Medarić, Tone Pogačnik, August Lešnik, Milan Antolković i Mirko Kokotović.

Od pet zabijenih golova Liverpoolu, čak zabio je August Lešnik iz Zagreba, inače po zanimanju stomatolog. Golove su za Građanski dali još i Kokotović i Medarić.