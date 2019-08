(KOMENTAR) Miočić otplesao do nove titule prvaka teške kategorije

Autor: Mario Lacković

Noćas se održala vjerojatno najbolja borba u povijesti UFC-a. Naš Stipe Miočić revanširao se Danielu Cormieru za poraz prije više od godinu dana te vratio pojas teškaškog prvaka nazad u svoje vitrine. Bila je to jedna odlična borba u kojoj je srušen rekordan broj udaraca u jednoj borbi, cijeli svijet se divi borcima na spektakularnoj predstavi i ljubitelji borilačkih sportova svakako nisu zažalili što su ostali budni do ranih jutarnjih sati.

Ali krenimo redom. Miočić gotovo godinu dana nije bio u kavezu i bilo je pitanje kako će se odviti borba. Jer to može biti dvosjekli mač. Ili ćeš se toliko dobro pripremiti pa biti spreman na sve ili će se dogoditi da nedostatak prave borbe bude tvoj minus i razlog poraza. A kako je krenula borba očito je bilo kako se ipak ostvaruje druga opcija. Nećemo se lagati, Stipe je u prve dvije runde dobio batine. I to teške. Koliko god on pričao da će biti drugačija borba, poprilično je očito kako ga je Cormier opet pročitao. U prvoj rundi pokušaji rušenja su bili odbijeni i umjesto Cormiera, batine je dobio Miočić kojemu je hrvanje ipak jača strana u kavezu. Miočić je to shvatio te je u drugoj rundi probao sa udarcima iz daljine, što opet nije pomoglo jer mu je DC lako kontrirao udarce. Suci nisu imali problema sa dodjeljivanjem rundi Cormieru jer je stvarno bio bolji borac.

No složit ćete se sa mnom kako je odlučujuća bila treća runda. Jer opet je Miočić promijenio taktiku, a Cormier ga je podcijenio. Sam je rekao kako uopće nije osjećao njegove udarce te se nije pridržavao taktike. A to je probudilo taj poznati hrvatski inat. Kada je shvatio da udarci u tijelo razbijaju Cormiera, borba se okrenula u Stipinu korist. Runda je bila izjednačena, ali je postalo očito kako je Stipe u puno boljoj situaciji. Uz to, kao i činjenicu da ga samo nokaut spašava, krenuo je Stipe dalje. Nekoliko nezgodnih udaraca u tijelo uzdrmalo je Cormiera i poslalo Miočića u legendu. Prvak je dolje, prvak je poražen! Premda je Cormier bio bolji u svim rundama. Ne pobjeđuje uvijek najbolji, nego onaj koji je spreman sve napraviti kako bi prigrlio svoju šansu. A upravo to je dočekao Miočić, kroz svu onu bol koju mu je nanio Cormier u tri runde, dočekao je. I otplesao sa svojim pojasom u povijest sa titulom najvećeg svih vremena. A to mu nitko ne može uzeti.