(KOMENTAR)DINAMO KAO FENIKS: Rijeka je pogurala Dinamo prema ‘proljeću’ i borbi za Ligu prvaka

Autor: Josip Valjan

Udinese, Atletico Madrid, Bešiktaš, Fiorentina i Real Madrid, neka su od imena klubova kojima će se priključiti igrači Dinama iz sezone 2011. /12. i ako bi zanemarili jedan bitan detalj stvar u opće ne bi izgledala loše. Naime, Dinamo je iste godine završio natjecanje Lige prvaka kao posljednji u skupini sa ukupnom gol razlikom 3:22! Iste sezone glavni takmac Dinamu u domaćem prvenstvu bio je Hajduk koji je ostao iza Dinama na drugom mjestu s 21 bodom zaostatka. Do danas je to najbolji plasman Hajduka u domaćem prvenstvu. Ako izuzmemo domaće prvenstvo, u kojem je Dinamo bio bez prave konkurencije, sliku i priliku kluba te neslavne godine najzornije bi dočaralo dječački ozareno lice Krunoslava Jurčića, dok u hrvačkom stisku drži trenera protivničke momčadi “Special One”-a Josea Mourinha. Jurčić zagrljajem ipak nije mogao biti sretan i zadovoljan jer je Klub pod njegovim vodstvom doživio najveći poraz u povijesti europskih natjecanja, zbog čega je Jurčić dobio ekspresan otkaz, a zamijenio ga je Ante Čačić. Dinamo je s novim trenerom u sezoni 2012. / 13. zabilježio tek simboličan učinak u najelitnijem klupskom nogometnom natjecanju na svijetu. Tek u sudačkoj nadoknadi posljednje utakmice grupne faze, Dinamo postiže prvi i jedini pogodak iz jedanaesterca i dolazi do boda protiv Dinama iz Kijeva. Iste sezone Dinamo je u domaćem prvenstvu ostavio Lokomotivu na 20 bodova zaostatka.

U tom trenutku Dinamovi snovi o proljeću u Europi bili su manji od mogućnosti da u HNL-u ostanu bez titule. I sljedeće sezone Dinamo je nastavio sa starim navikama; dali su “povjerenje” profesoru Branku Ivankoviću, ponovno su osvojili domaće prvenstvo, a u Europskoj ligi natjecanje su završili iza Ludogoreca, Černomoreca i PSV-a. Ipak, te sezone dolazi do preokreta. Osim što je sportski direktor Dinama Zoran Mamić zamijenio profesora Ivankovića u ulozi trenera, u prvenstvu se pojavio novi drugoplasirani klub – Rijeka. Sa slovenskim stručnjakom na klupi, Matjažom Kekom, Rijeka će iduće tri sezone pratiti Zorana Mamića i Dinamo kroz domaće prvenstvo da bi konačno u sezoni 2016. / 17. Rijeka prekinula niz od 11 uzastopnih naslova zagrebačkog kluba te s tri boda prednosti postala novi prvak HNL-a! U isto vrijeme dok se u prvenstvu natjecao za primat s Rijekom, u Europi je Dinamo naznačio da bi se nešto moglo promijeniti kada su 2014. /15. sa 6 osvojenih bodova ostali 2 boda iza Celtica i proljeća u Europskoj ligi. Dinamo će u dvije sezone Lige prvaka zabilježiti i dvije zasebne značajne pobjede protiv Arsenala i Juventusa identičnim rezultatom od 2:1.

Iz perpetuirane smjene trenera i razdoblja traženja, Dinamo izlazi 2018. godine kada u Zagreb dolazi dugo očekivani strateg Nenad Bjelica. “Velika mi je čast biti trenerom Dinama, nadam se da ću uspjeti svojim radom poboljšati Klub i dovesti na nivo na kojem su očekivanja Dinama uz pomoć svih ljudi u Klubu. Smatram da svi zajedno možemo doći do rezultata koji se očekuje” poručio je Bjelica. Pošto je domaće prvenstvo apsolvirano nebrojeno puta kao i igranje u europskim natjecanjima, rezultat koji se očekivao više od svega bio je prolazak grupne faze u Europi. U relativno kratkom vremenu Bjelica je uspio stvoriti europsku momčad. Da se radi o inteligentnom strategu pokazao je u utakmici protiv Rudeša zarotiravši svih 11 igrača u odnosu na one koji su igrali u Europi, čime je dao mogućnost potrošenim igračima da se odmore kako bi bili u mogućnosti pružiti svoj maksimum u idućim utakmicama. Autoritetom, koji proizlazi iz znanja, uspio je složiti agresivnu i dinamičnu momčad sposobnu za koncentraciju u obrani, brzu i točnu tranziciju i preciznu završnicu. Oslonio se Bjelica na mlade igrače Dinamove škole koja već visoko kotira u Europi.

Trebalo je samo tu iskru iz mlađih kategorija prenijeti u prvu momčad. U tome je sva filozofija uspjeha današnjeg Dinama uz okolne faktore kao “okidače”. Strateg Modrih je dao dečkima ono što trebaju – povjerenje i očinsku figuru na koju se mladi igrači mogu osloniti. Produkt te sinergije je neviđena sezona u kojoj je Dinamo osvojio 25 bodova više od drugoplasirane Rijeke. Sezona je to granitne obrane Dinama (20 primljenih pogodaka u 36 utakmica HNL-a) što je preduvjet za tranziciju u fazu napada. Sezona je to u kojoj je Dinamo prezimio u Europi lakše nego je bilo tko mogao očekivati. Posljednja, ali možda i najvažnija stvar, je povratak navijača na tribine Maksimira. Dinamo u Europi više nije kanta za napucavanje. Igrači svjesni svojih mogućnosti i svojih htijenja više ne glorificiraju svoje protivnike kao onda kada smo slušali priče o Ronaldovoj brzini ili Ibrahimovićevoj moći, već znaju da te iste protivnike treba pobijediti da bi mogli stajati na njihovom mjestu. U momčadi Nenada Bjelice ne primijeti se ni sindrom “Ikarovih krila” – da uspjeh postane element autodestrukcije što je odlika stabilnosti i mentaliteta koji je trebao Dinamu svih ovih godina. Jednom je prigodom Bjelica izjavio da mu je želja Liga prvaka s Dinamom. Uza sve što je Dinamo pokazao u proteklom razdoblju, imamo se pravo nadati da će mu se želja uskoro i ostvariti.