KOME TREBAJU NORMABELI? Šoštariću nikad nisu ni trebali, Danac bi ih mogao piti do kraja života

Nismo toliko intimni s tim sjajnim tipom, izbornikom hrvatskih rukometašica Nenadom Šoštarićem. Nismo ga i ne možemo pitati pije li sedative, apaurine, normabele, misare i xanaxe. Jer, njegova mirnoća postala je antologijska…

Taj divan čovjek čije su minute odmora oličenje rukometnog predavanja, pedagogije i psihologije, nadasve smirenosti – pustio je suzu kada je objašnjavao kako je došlo do ovoga veličanstvenog uspjeha.

Dirljivo i ljudski, osvojio nas je za sva vremena. Taman kad smo pomislili da se nikad ne može naljutiti doživjeli smo šok. A čovjek je u pravu.

Kada ti je dan sportski huligan, a upravo se tako ponio danski izbornik Jesper Jensen omalovaži trijumf, stručnost, znanje i poštenje, narušivši pritom sav sportski fair-play i elementarnu pristojnost, teško se suzdržati. I suzdržao se naš Nenad Šoštarić, neki bi ga tako izvrijeđali da bi to Jensen pamtio cijeli život.

Priča ide ovako…

Hrvatice su slomile Dankinje, bacile na koljena, partijom za sva vremena. Jensen, ljut što nije upalila njegova jedina trenerska strategija, oslobodi vanjsku igračicu i pucaj u prvih pet sekundi napada – našao je alibi. Pa kuka i zapomaže, ali i te kako vrijeđa:

“Ovo je bilo smiješno, groteskno. Nama nisu ništa sudili, a Hrvaticama praktički sve. Pa ovo je bilo kao da smo igrali na Balkanu prije dvadeset godina, kada ste znali da ćete biti prevareni i prije nego što je susret počeo. Jednostavno su nas izvarale.”

Nenad Šoštarić zaista je imao pravo reći tom jadniku Jensenu sve i svašta, suzdržao se do gospodske mjere i lijepo i pristojno mu je odgovorio:

„Nakon ovog, kaj čovjek može reći nego da bude ponosan do neba. Odigrali smo savršenu utakmicu, Tea je odradila svoje, odigrali smo u napadu pametno. Imali smo strašnu motivaciju u njihovom bivšem izborniku koji je dan prije govorio na danskoj televiziji. Takozvani ekspertni majstor je rekao da smo mi, da ne budem bezobrazan, da smo mi jako nisko u rukometu i da nemamo niti jedan posto šanse. A sad nakon nakon poraza, a baš smo ih fino sredili, još i vrijeđa. Što se tiče njegovog velikog znanja, čovjek je pet godina bio trener danske reprezentacije, dvaput se nije kvalificirao na Olimpijske igre, jednom je bio četvrti na europskoj smotri, i on se našao govoriti o našoj reprezentaciji i hrvatskom rukometu. Ovo je nešto više od povijesti, nešto što će ostati upisano u anale hrvatskog sporta, a on neka pogleda utakmicu još par puta. Da nešto nauči!”

Ako to učini onda će on piti ono što Šoštarić nikad ne pije: normabele, apaurine, misare, xanaxe, sedativa mu neće biti dosta!