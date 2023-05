‘KOLIKO SI ZARADILA, JE***A KRAVO’? Brutalan napad iz Srbije, tenisačica ostala zatečena!

Autor: Ivor Krapac

U fazi sezone u kojoj se najbolji na svijetu pripremaju za skori početak Roland Garrosa i napad na trofej, za one koji nisu u svjetskom vrhu često bude tako da se nađu na meti ružnih poruka u kojima napadač uopće ne štedi na riječima.

Mnogi moraju tražiti svoj put na manjim turnirima, a ako se na njima dogodi neočekivani rezultat, nisu rijetke reakcije u kojima se cilja na to da nije sve bilo čisto. Zagriženo klađenje zna dovesti do žestokih napada, a ovih dana, na svojoj koži to je osjetila Rumunjka Andreea Prisacariu, trenutno 368. na svijetu.

Za 23-godišnju rumunjsku tenisačicu to je bilo osobito bolno jer je napad stigao iz Srbije koja joj je bliska srcu. Netko se očito okladio na njezin meč i izgubio novac, a potom je brutalno verbalno krenuo na Rumunjku.





Nije vjerovala što vidi

Prisacariu je na Twitteru otkrila što joj je stiglo u sandučić od jednog korisnika iz Srbije.

“Koliko si zaradila, je***a kravo?”, pisalo je, uz dodatak da je rumunjska tenisačica stala uz kladioničare i kriminalce.

“Je***i sport i tenis, trebala bi završiti u zatvoru”, dodaje se u poruci.

Rumunjka je na ovakve riječi imala i svoju reakciju.

“Žao mi je što ovo vidim… Osobito od Srbina. Prava klasa”, istaknula je na Twitteru.

Poruka je bila jako ružna, ali veseliji dio priče jest što je u reakcijama na Twitteru bilo puno više dobrote. Mnogi su stali u obranu napadnute Rumunjke, ističući njezinu bliskost Srbiji.









“Žao mi je. Ako postoji bilo koja igračica koja treba imati poštovanje Srba, onda si to ti. Zbog toga te volimo i cijenimo”, pisalo je u jednom komentaru.

“Zašto se netko ovako ponaša prema tebi? I još ne zna da znaš srpski”, bila je još jedna reakcija.

Za 23-godišnju Rumunjku je ovo bilo stresno, ali neugode će ublažiti pozitivne poruke koje je dobila, a na nekima od njih je i zahvalila.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Andreea Prisacariu (@iamprisacariuandreea)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Andreea Prisacariu (@iamprisacariuandreea)

Stvari ponekad izmaknu kontroli, a nedavno je to na sličan način osjetila srpska tenisačica Dejana Radanović, kako smo pisali.

Teško je podnijeti kad krene navala uvreda, a ono što je prošla svima je približila 23-godišnja Rumunjka, uz reakcije mnogih koji su potom stali uz nju i napali bezobrazni istup s pozadinom u klađenju.