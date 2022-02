‘KOLEGE SU ME JAKO POVRIJEDILI, TO ME BOLI’ Đoković otkrio kako mu je bilo u ‘pritvoru’

Autor: P.V.

Novak Đoković dao je ekskluzivan intervju za BBC gdje je govorio o svemu što je proživio tijekom njegovog najtraumatičnijeg sudjelovanja na nekom od turnira.

U siječnju je doputovao u Melbourne ne bi li pokušao obraniti naslov, ali su ga deportirali. U tom intervjuu rekao je da se neće cijepiti protiv koronavirusa pa čak i ako to znači da više neće osvajati najveće svjetske turnire.

Sad je govorio o detaljima boravka u hotelu Park s ostalim imigrantima.

Kolege ga povrijedili

“Definitivno nije bilo ugodno. Ne želim sjediti ovdje i žaliti se na uvjete, jer sam ipak ostao tamo samo sedam dana, ali osjećao sam se bespomoćno. Nisam mogao koristiti telefon tri, četiri sata.”

Govorio je o dolasku, “mučenju” koje proživio…

“Nisam mogao koristiti telefon tri ili četiri sata. Bilo je usred noći od jedan ujutru do devet ujutru, nisam spavao jer su me ispitivali svakih 30 minuta. Bilo je puno, puno intervjua koji su započinjali, a onda pauzirani kako bi neka osoba razgovarala s nadređenim. Trajalo je to čitavu noć. Prvo je to postavljeno, pa povučeno, pa onda je opet viza povučena, pa sam bio slobodan četiri dan i trenirao sam.”

Još je dodao i ovo:

“Nisu to bili normalni dani treninga koje sam obično imao prije Grand Slam turnira. Helikopter je letio iznad arene, kamere su bile posvuda.”









Jedna stvar ga je baš “ubila u pojam”.

“Kolege. To je me je jako povrijedilo. Osetio sam tu energiju, poglede mojih kolega, ljudi koji se nalaze u zgradi. Razumio sam da imaju percepciju na osnovi onog što saznaju iz medija i ja nisam izašao javno jer sam rekao ranije da poštujem pravni postupak i Australijan Open”, poručio je Đoković.