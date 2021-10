KOCKARSKI GUBICI IZLUĐIVALI JUGO NOGOMETAŠA! Žene je mijenjao kao ‘čarape, a psovanje narodnog heroja odvelo ga u zatvor!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Prije nešto više od dvije i pol godine umro je Dragoslav Šekularac, igrač Crvene zvezde. Zapamćen po nevjerojatnim driblinzima koji su opčinili i Pelea, pa je tako novinarima govorio „kako taj Šeki mora imati brazilske korijenje”.

Uistinu, bio je on jedan od najboljih driblera svijeta svih vremena, taj zaključak i danas stoji. Pa, većina današnjih nogomtaša ne može predriblati ni svoje sinove iz vrtića ili sakupljače lopti iz agola. Sve je snaga i sprint.

Imao je silnih uspjeha i antologijskih neuspjeha. Bio je u najboljoj momčadi svjetske smotre 1961. godine u Čileu kada je bivša država osvojila četvrto mjesto. I danas je on tema našeg serijala “nogometaši boemi”…

Nenadmašan dribler

Ne, on nije ni slučajno najbolji nogometaš s prostora nekadašnje države, ali će teško netko moći osporiti ocjenu da je bio nenadmašan dribler i nesvakidašnji virtouz, na terenu i izvan njega.

Zbog svog temperamenta ili, bolje rečeno, običnih ljudskih slabosti, pokazivao je i onu drugu, negativnu stranu, pa će tako biti zapamćen i po tome što je zbog udaranja suca Pavle Tumbasa u Nišu i loma noge suparničkom igraču (Kemalu Džemidžiću na sarajevskom Koševu) dva puta bio kažnjavan jednoipogodišnjim suspenzijama s terena. Psovanje jednog narodnog heroja koštalo ga je boravka u zatvoru, brisanje cipela novčanicom od tadašnjih pet tisuća dinara zgrozilo je jugoslavensku javnosti…

A sada ono najgore, a kockarski gubici dovodili su ga u očajnu situaciju, zbog čega je pod stare dan igrao u jednom pariškom tvorničkom klubu. Kockao je sve i svašta, kladionicu u novije doba, kladio se na konjskim trkama, koštalo ga je blefiranje na pokeru. Baš kako je i igrao na travnjaku, ludo i lepršavo i autodestruktivno tako se ponašao u kockanju.

Sam je priznao kada je stigao u poznije godine:

“Žene i kocka bili su jači od mene. Nemjerljivi novac koji sam zaradio kao igrač i trener u Europi, u obje Amerike, Australiji i Južnoj Koreji, najviše sam potrošio u kockarnicama i na utrkama konja i pasa!”.









O njemu je šezdesetih godina snimljen i dokumentarni film. Volio je rulet i dobar provod. Uoči svoje smrti u siječnju 2019. godine izjavio je da bi rado odigrao još jednu partiju u Las Vegasu, ali da ne smije zbog tri ugrađena stenta.

Pazite, što je jednom izjavio:

„Nisam samo bio slab kockar, nego i dobar ljubavnik”









Za Crvenu zvezdu zaigrao je s nepunih 18 godina. Godinu kasnije osvojio je prvi od pet n naslova prvaka, ali i srebrnu medalju u dresu jugoslavenske reprezentacije na Olimpijskim igrama u Melbourneu. Medalju srebrnog sjaja osvojio je i na prvom Europskom prvenstvu u Francuskoj 1960. godine, a dvije godine kasnije bio je jedan od najboljih u maestralnoj momčadi koja je na Mundialu u Čileu, ulaskom u polufinale, ponovila najveći uspjeh međuratnog i prijeratnog jugoslavenskog nogometa na svjetskim prvenstvima. Te je godine uvršten u najboljih 11 igrača na svijetu.

On je dobio i najveću ocjenu novinara na jednoj utakmici u povijesti nogometa. U utakmici Jugoslavije protiv Urugvaja novinari su mu dali ocjenu 11, dok su se ocjene kretale u razmjeru od 1 do 10.

„Ocijenio me je France Football i to je ostalo zapisano za sva vremena. Kao što je ostalo zapisano da su mi protivnički igrači, nakon utakmice, napravili špalir, kroz koji sam prošao u svlačionicu ispraćen njihovim pljeskanjem dlanova. To se ne zaboravlja i za to je vrijedilo igrati”.

Sa Crvenom zvezdom Šekularac je osvojio sedam naslova nacionalnog prvaka i pet Kupova. Igračku karijeru završio je 1975. godine, a kasnije se bavio treniranjem. Zvezdu je trenirao između 1989. i 1990. godine. On je postavio osnove za momčad koja je 191. godine postala europski prvak, nakon jednog incidenta u Koelnu kada je krenuo na sakupljača lopti Šekularac je smijenjen. I Dragan Džajić za trenera doveo je Mihajla Petrovića.

Šekularac to Džajiću nije zaboravio:

„”Kada je Džajić postao šef u Zvezdi nije bio korektan prema meni. Je li kod njega postojala ljubomora ili nešto, ne znam. Prvu grešku je napravio kada je uplaćivao doprinose za mirovinu. Meni je kupio najmanju penziju, a plaćala je Crvena zvezda. Trebalo je da bude i moja penzija ista kao njegov. On je dobio nekoliko puta veću. Mi smo proglasili Džajića najboljim nogometašem u povijesti. A on ne može da uđe ni u 10 najboljih. Hajde, kažite mi? Zašto ga Real nije htio? Gdje je to on igrao? Protiv koga je on to igrao? Najbolji nogometaši u Zvezdinoj povijesti su Rajko Mitić i Bora Kostić, a najbolji jugoslavenski Bernard Vukas i Josip Skoblar”.

Da, šesdesetih godina pozvali su ga u talijansku ambasadu u Beogradu, Juventus mu je nudio 600 tisuća dolara. Toliko gotovine tada nije bilo u cijeloj Jugoslaviji. Naravno, politika ga nije pustila. Tu mu nije uspio dribling.

„Došao sam kući i plakao. Ja sam odbio tu ponudu. Jer sam unaprijed znao da bi mi zabranili taj transfer”!

Tužne su bile njegove riječi:

Igrao sam nogomet iz ljubavi, bio sam među najboljima na svijetu, ali izgleda u pogrešno vrijeme. Bio sam slavan, ali tu slavu i talent nisam znao iskoristiti. Nisam imao glavu koja je mogla da prati dobre noge. Buran temperament me je mnogo sputao, a nisam mogao trpiti nepravdu, pa sam radio stvari koje nisam smio. Zato sam dao duplo manje nego što sam mogao i morao dati. Još i ta kocka, sve sam izgubio”…