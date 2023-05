‘KOCKA ME JE ZAMALO UNIŠTILA’! Velika zvijezda Jugoslavije, a onda se dogodio totalni slom

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jedan od onih koji su se pamtili, možda i u Hrvatskoj, jer je bio zvijezda Europskog prvenstva održanog u Splitu. Imao je svoje uspone, ali i velike padove.

Ime Dragutin Topić poznato je starijoj generaciji. Kao junior osvojio je svjetski naslov u Plovdivu 1990. godine, a samo nekoliko tjedana poslije kao 19-godišnjak osvojio je seniorsko europsko zlato u Splitu. To mu je ostala i jedina zlatna medalja u povijesti na velikim natjecanjima na otvorenome.

U Atlanti je na Olimpijskim igrama osvjio četvrto mjesto, popularnu – drvenu medalju.





Teško je živio

“Bilo je to vrijeme kada se teško živjelo u Srbiji. Imali smo dvije godine embarga, nemogućnost nastupanja na velikim natjecanjima, velike psihološke krize, financijski debakl.”, kaže i nastavlja:

Vozio sam stari Yugo i bilo je puno trenutaka kada sam morao posuđivati novac da bih natočio benzin.”, otkrio je u intervjuu za Večernji list.

U 2001. godini doživio je teške trenutke kad je pao na dopingu…

“To mi je najteži trenutak u karijeri, ali i njega sam pobijedio. Ono u što sam siguran jest činjenica da sam koristio dozvoljene preparate. Ali ne znam kako ja kao sportaš mogu znati točan sastav svega što unosim u tijelo. Te 2001. godine psihički sam bio najstabilniji.”, rekao je i dodaje:









“Nastupila je smjena generacija, nisam imao konkurenciju, pobijedio sam na tri natjecanja, čuvao sam se za Svjetsko prvenstvo, no na njega nisam otišao. U to vrijeme otkrio sam čari kocke koja me je uništila – financijski i mentalno. Bio sam depresivan, sport mi se smučio. Al, na vrijeme sam se izvukao iz “blata”., zaključio je.