KOCKA JE NOGOMETAŠU (30) UNIŠTILA ŽIVOT: ‘Spiskao sam 300.000 eura, izgubio kuću i trebam pomoć!’

Autor: P.V.

Oko popularnih nogometaša nerijetko idu u kombinaciji i prelijepe žene, mnoštvo sumnjivih likova, menadžera, ali i obilje novca. I tu kod nekih znaju nastati i problemi…

Jedan od onih koji nije baš znao štedjeti, dapače, koji je spiskao dosta novca i to na kockanju je i ovaj primjer još relativno mladog igrača.

Eli Zizov bio je jedan od najvećih talenata u izraleskom nogometu. Kad je debitirao za Levsky Sofiju imao je samo 16 godina i dva mjeseca i bio je smatran velikim potencijalom.

U velikim problemima

“Lako sam dolazio do novca. No u jednom trenutku stvari su postale teške, jako teške”, otkrio je svoje probleme u jednom intervjuu.

Dao je intervju za Sport 5 u kojem je ispričao svoju životnu priču.

“Plaće su kasnile, ali to nije bio problem za mene jer sam okretao dosta novca. I počeo sam se kockati svakodnevno.”, priča nogometaš.

Promijenio je dosta klubova, ali misli…

“Mijenjao sam klubove, ali moje misli bile su samo fokusirane na jednu stvar. U jednom trenutku nije me bilo briga za novac, samo sam razmišljao o tome hoću li pobijediti ili ne”.









Gubio i po 50.000 eura

Gubitke je kompenzirao novim klađenjem…

“Bilo je noći kad bih dobio 40.000, 50.000 eura. Ali novac je brzo nestajao i počinjao sam moliti ljude oko sebe da mi posude. Potonuo sam.”

Tako su počeli problemi.

“Tražio sam pomoć od obitelji. Dali su mi 150.000 eura i obećao sam im da se više neću kockati, ali poslije dvije noći opet sam to utradio. Ubrzo je moj dug narastao na 300.000 eura.”

Onda su došli novi problemi.

“Uzeo sam kredit od banke, stavio kuću pod hipoteku i opet sam obećao da se neću kockati, ali opet nisam održao riječ”.

Nastavio je toniti.

“Izgubili smo kuću i došli su teški dani. Sad živimo kao podstanari. Zbog mene smo upali u financijske probleme. Često nismo uspjevali da otplatimo ratu, a ja sam nastavljao s kockom.”

Na kraju je uspio pobijediti kocku. Bar dva mjeseca je čist…

“Ovo se nikad nije dogodilo. Dosta sam boli nanio svojoj obitelji. To će me proganjati do kraja života. Nadam se da ću sad uspjeti. Dobio sam i donacija koji idu na moje dugove, hvala svima, ja naravno taj novac ne smijem dirati”, rekao je na kraju svoje životne priče.