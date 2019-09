KOBNA DOHA ZA NAŠE ATLETIČARKE: Dvije odustale, dok se jedna otrovala i propustila utrku

Svjetsko atletsko prvenstvo koje se održava u Dohi neće ostati u lijepom sjećanju za naše atletičarke. Matea Parlov Koštro i Bojana Bjeljac su odustale, dok Nikolina Šustić Stanković nije niti nastupila.

The first ‘Midnight Marathon’ is underway. The Women’s Marathon Final is now making its way around the Doha Corniche. All road races are free to the public to watch from the roadside or Orry Statue screens. If you’re there, tag us in your photos! #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/pr3UaOtcIM

— IAAFDoha2019 (@IAAFDoha2019) September 27, 2019