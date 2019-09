KOBE BRYANT: ‘Ovo nije 1992. da je NBA miljama daleko od svijeta’

Jedan od najboljih košarkaških igrača u povijesti Kobe Bryant nalazi se u Kini na Svjetskom prvenstvu kao ambasador FIBE.

On je bio član takozvanog “Reedem Teama”, reprezentacije koja je poslana na Olimpijske igre u Peking 2008. godine kako bi se iskupila za loše rezultate na Olimpijskim Igrama u Ateni i Svjetskom prvenstvu u Japanu dvije godine kasnije.On je pojava sama po sebi te izaziva pozornost te se svaka njegova riječ pozorno sluša. Tako je upitan da prokomentira lošu igru i plasman američke košarkaške reprezentacije na prvenstvu.

“It’s not a matter of the rest of the world catching up to the U.S.,” @kobebryant said between semifinals at the FIBA World Cup, where the U.S. lost in the quarterfinals and in the consolation round. “The rest of the world has been caught up.” https://t.co/jc8vtVLYbH

