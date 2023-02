KLUB SE NENADANO RIJEŠIO HRVATA! Suigrači nisu niti znali da je otišao

Život profesionalnog košarkaša u NBA ligi ponekad je doista surov, a na svojoj koži to je osjetio i naš Dario Šarić, koji je u zadnjem danu prijelaznog roka nenadano završio u Oklahoma City Thunderu.

Šarićev NBA put krenuo je u Philadelphiji, u kojoj je bio jedan od najboljih igrača, da bi ga poslali u Minnesotu zbog Jimmyja Butlera, odakle je godinu kasnije otišao u Phoenix Sunse.

Prošlu sezonu Šarić je propustio zbog ozljede pa je na početku nove njegov status u klubu bio pod znakom pitanja, ali kako je sezona odmicala, Dario je bio sve bolji i osigurao je mjesto na parketu.

Iznenadni trade

I baš kada smo pomislili kako se Šarić napokon ustalio u momčadi, zadnjeg dana prijelaznog roka Dario je razmijenjen u Oklahoma City Thunder, zbog toga što je u Phoenix došao Kevin Durant.

Naime, Phoenix je dolaskom Duranta premašio salary cap za više od 40 milijuna dolara te su iz Oklahome doveli Dariusa Bazleyja, a u drugom pravcu poslali Šarića, kako ne bi morali platiti 33 milijuna dolara poreza.

Report: Suns trade Dario Saric, second-round pick to Thunder for Darius Bazley, who played with Chris Paul his rookie season in OKC in 2019-20. #Suns #ThunderUp https://t.co/RIbAaCmG4A via @azcentral

— Duane Rankin (@DuaneRankin) February 9, 2023