KLOPPA KRITIZIRAJU ZBOG JEDNE SITUACIJE: ‘Očito je to neka vrsta kazne’

Autor: F.F

Liverpool je u jučerašnjoj utakmici poražen od Real Madrida 3:1. Ne bi to bio prevelik problem da je Liverpool izgledao dobro, no Španjolci su ih nadigrali gotovo u cijeloj utakmici.

Real je slavio s dva pogotka Viniciusa i jednim Asensija, dok je za Liverpool bio precizan Mohamed Salah. Trener Liverpoola je nakon utakmice žestoko kritiziran zbog jedne sporne situacije.

Naime, Klopp je u 42. minuti utakmice iz igre izvadio Nabyja Keitu, a umjesto njega je uveo Thiaga Alcantaru. Keita nije bio ozlijeđen, a mnogima ja zasmetalo što njemački strateg nije čekao poluvrijeme kako bi mijenjao.

Situaciju je komentirala legenda Reala

Legenda Reala Jorge Valdano nakon utakmice nije štedio Kloppa:

“Pitam se treba li stvarno tako ponižavati svoj igrača tri minute prije kraja prvog poluvremena, ta izmjena je očito neka vrsta kazne”, rekao je Valdano.









Keita prilikom izlaska iz igre nije pružio ruku Kloppu te nije izgledao zadovoljno. Cijelu situaciju prokomentirao je i Klopp kojem nije prvi puta da je na udaru kritika zbog odnosa prema igračima:

“To je bila taktička zamjena, jedna od stvari koje mi se ne sviđaju u ovom poslu. Kada to napravite ispada da je jedan igrač odgovoran za igru u prvom poluvremenu. Keita nije bio odgovoran za našu lošu igru. Istina, nije odigrao dobro, ali mogao sam u tom trenutku napraviti još nekoliko zamjena. Nije se radilo o Nabyju, ali učinio sam to i sada nisam sretan zbog toga jer razgovaramo kao da je to Nabyjeva odgovornost. Nije” zaključio je Klopp.