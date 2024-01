Klopp u čudu ostavio navijače Liverpoola: ‘Odlazim, znam da je šok za mnoge, ali…’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

U nogometnim krugovima glasno je odjeknula vijest da Jürgen Klopp napušta redove Liverpoola na kraju aktualne sezone. Moglo bi se reći da je vijest došla kao grom iz vedra neba jer Kloppova momčad ove sezone gura sjajno i predvodi premierligašku ljestvicu.

“Napustit ću klub na kraju sezone. Mogu razumjeti da je to šok za puno ljudi u ovom trenutku kad čuješ to u prvom trenutku, ali ne mogu to objasniti ni pokušati objasniti. Volim apsolutno sve oko ovog kluba, grada, navijača, volim momčad, stručni stožer, sve. Donio sam takvu odluku jer sam uvjeren da je moram donijeti”, priopćio je Klopp u videu koji je objavljen na društvenim mrežama

“Stvar je u tome što… Kako da to kažem? Ponestaje mi energije! Za sada sam dobro, ali znam da ovaj posao ne mogu raditi opet, i opet, i opet…”, dodao je popularni njemački stručnjak.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Osvojio brojne trofeje

Pod Kloppovim vodstvom Liverpool je osvojio jedan naslov u Premier ligi, jedan FA Cup, jedan Liga kup, jedan Community Shield, Ligu prvaka, UEFA-in Super Kup i Svjetsko klupsko prvenstvo.









Posebno je navijačima urezan u sjećanje prvi naslov u engleskom prvenstvu iz sezone 2019/20 kojim je prekinut trofejni post u elitnom razredu engleskog nogometa nakon 30 godina. Trofeji su mogli biti i brojniji, ali im je na putu u Premier ligi često stajao Manchester City, a Real Madrid u Ligi prvaka.

Naravno, nakon objave da odlazi počela su nagađanja tko bi mogao naslijediti Kloppa na menadžerskoj poziciji Liverpoola, a kao najveći favoriti na kladionicama kotiraju Xabi Alonso, aktualni trener Bayer Leverkusena i Roberto De Zerbi, aktualni trener Brightona.