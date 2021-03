KLOPP O NAJGOREM PERIODU U KARIJERI: ‘Lani smo bili ekstremno uspješni, a sada imamo istu stvar u suprotnom smjeru’

Autor: F.F

Liverpool nastavlja s povijesno lošim rezultatim kluba. Nakon poraza od Chelseaja kod kuće, Anfield je sada osvojio i Fulham, također minimalnom pobjedom od 1:0.

Cijelu sezonu muku muče s ozljedama, ponajviše u obrani koju je Klopp krpao veznjacima. I Fabinho i Henderson su pokrivali stoperske pozicije, a u siječnju je iz Schalkea doveden Ozan Kabak kako bi pomogao obrani. Danas ni njega nije bilo u sastavu zbog ozljede kuka, a ponovno je Klopp krpao: posljednji igrači u obrani danas su bili mladići Williams i Phillips.

Usprkos većem broju udaraca i boljem posjedu (puno boljem, 63% u korist Liverpoola) Fulham je nanio Liverpoolu šesti poraz zaredom na Anfieldu, što se nikada u povijesti nije dogodilo Redsima. Nekad neosvojiva tvrđava za protivnike, sada je problem domaćinima.

U intervjuu za BBC nakon utakmice Jürgen Klopp je komentirao:

“Volio bih reći da ovo nije jedan od najnižih trenutaka moje karijere, ali to ne bi bila istina. Što je, tu je, to nije problem. Ne moram uvijek imati najbolje trenutke i to je u redu. Možemo reći da smo mi momčad ekstrema. Lani smo bili ekstremno uspješni, a sada imamo istu stvar u suprotnom smjeru.”









I točno to sad Liverpool prolazi, iz ekstremno dobre sezone, povijesne neki bi rekli, došli su do ekstremno loše. Trenutno se nalaze na osmom mjestu tablice. Klopp je nedavno govorio o tome kako ne želi u momčadi igrače kojima je Liga prvaka jedini razlog zašto bi ostali u klubu, a mediji sve više pričaju o lošoj kemiji u momčadi. Mnogi misle kako glavne zvijezde momčadi ne mogu smisliti jedan drugoga. Naravno, riječ je o Salahu i Maneu, koji posljednje tri sezone žare i pale engleskim, ali i europskim nogometom.

Je li to zbilja istina ne možemo znati, a situacija za Liverpool može krenuti samo na bolje jer teško da može gore. I sam Klopp je svjestan toga:

“Smatram da ćemo pobijediti ovu situaciju”, zaključio je Klopp svoj intervju nakon još jednog poraza.