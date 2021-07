KLINAC OD 18 GODINA ‘RAZVALIO’, A REAL GA SE ODREKAO! Svi pričaju o ovom igraču na Euru

Sinoć smo po mnogima gledali finale prije finala ovogodišnjeg Europskog prvenstva. Italija i Španjolska igrali su na legendarnom Wembleyu utakmicu za prolazak u finale. Talijani su pobijedili nakon izvođenja jedanaesteraca i prošli u finale.

Iako su prije početka prvenstva svi sumnjali u Španjolsku jer nije bilo zvučnih imena niti igrača Real Madrida. Ipak, Luis Enrique je dokazao da zna što radi i doveo je Španjolsku čak do polufinala i tim rezultatom iznenadio mnoge.

Igrač koji je privukao najviše pozornosti bio je 18-godišnjak, Pedri. Mladić je ljetos stigao na Camp Nou iz Las Palmasa, Ronald Coeman mu je dao šansu, a talentirani Pedri je tu šansu objeručke prihvatio.

“Jeste li vidjeli kako je Pedri odigrao turnir? Nikada nisam vidio 18-godišnjaka koji igra kao on, čak ni Andresa Iniestu…Ovo je ludo”, izjavio je španjolski izbornik sinoć nakon utakmice.

Pedri je na sinoćnjoj utakmici u 90 minuta imao sva točna dodavanja, a u 120 minuta pogriješio je samo 2!

Pedri completed 9 progressive carries against Italy — 27% of the team’s total and more than anyone else on the pitch! He also completed 65 from 67 total passes (97%) with 5 progressive ones.

He was on the losing side tonight but this 18-year old’s future is bright! pic.twitter.com/NXLW82XtPO

