KLELI SU SE U NJEGA, A DANAS GA SE JAVNO ODRIČU: Zdravko vadi iz skladišta najjače oružje, može li Barišića i ekipu poslati na ‘robiju’?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Iako maksimirski stadion, kolikogod bio u ruiniranom stanju, još nije nalik srušenom šatoru, u jednom dijelu Maksimir je postao – šator. Cirkuski šator. Događaji koji se nižu filmskom brzinom u borbi za prevlast u najuspješnijem hrvatskom klubu ima elemente i drame i horora i nadrealnih bajki.

Oni površniji promatrači lakonski će zaključiti kako je na djelu bitka „mamićevaca” i „antimamićevaca”. Ne, nisu oni došli do pogrešnog zaključka. Ali, pritom treba reći da su svi ovi koji su danas posvađani, podijeljeni, zakrvljeni u dva tabora – odreda bili „mamićevci”.

I to u tolikoj mjeri da su svojim ponašanjem, zapravo glasovanjem, sjetimo se samo kada su javno izrekli stav da je Zdravko unatoč pravomoćne presude nevin i da nije ni za cent ili lipu oštetio Dinamo, oštetili svoj klub za nekoliko stotina milijuna kuna.





Promjena mišljenja

Jer, na temelju te odluke novac koji je trebao biti vraćen u Dinamo otišao je automatizmom u državni proračun. Kad gle odjednom čuda. Sada ta ista skupina okupljena oko Mirka Barišića i Dražena Antolića optužuje Zdravka Mamića i njegove preostale ljude u Dinamu da su „udružena zločinačka skupina”!

A zašto to nisu rekli, primjerice, na vrijeme. Pa da ona golema svota umjesto u državnom proračunu opet osvane u Dinamu, otkuda je je, kao, kriminalnim radnjama oteta.

Dakle, svi su bili „mamićevci” donedavno, a sad su to odjednom prestali biti! Zašto, otkud promjena mišljenja?

Lako je za objasniti. Upravo su svojim glasovanjem, stavom da je Zdravko Mamić nevin otvorili put bjeguncu od hrvatskog pravosuđa da se i dalje bavi Dinamom. Makar izdaleka, na način kako je to i otprije radio. Pa, što su mislili kada su ga branili? Da će se Zdravko odreći kluba, baš kad su mu oni dali podršku?

Ovi koji su tada bili za njega a danas okrenuli leđa razmišljali su na drugačiji način. Zacijelo su bili uvjereni da će se i dalje bogatiti i statusno živjeti bolje od ostalih na neprijeporno bogatu nogometno-organizacijsku imaginaciju Zdravka Mamića. Međutim, bili su isto tako uvjereni da će egzaktna zemljopisna udaljenost Mamića od kluba otvoriti njima i nove vidike, prilike za zaradu i tko zna za što još…

Naravno, počele su pucati spone. Poznavajući Zdravka Mamića možemo reći da on od Dinama neće odustati niti „pred streljačkim strojem”. Kako se pritom aktualiziralo i pitanje gradnje novog stadiona a Grad Zagreb uvjetovao je ovime preostalima u Dinamu rješavanje tog problema samo ako dođe u posjed dokaz da je Mamić irelevantan u Dinamu – tako se pojavio signal za odricanje od čovjeka za kojeg su se do neki dan kleli.









Nije to ništa novo za one koji se dobro razumiju kako se ponašaju ljudi u velikim i bogatim firmama gdje su imali privilegije, bogatstva, statusa. Ta, riječ je o čistoj psihologiji ljudskih odnosa. Zdravka Mamića, kakavgod bio, izdali su oni kojima je najviše vjerovao i koje je sam postavljao kao zaštitni zid u čuvanju „samo njegovog Dinama”.

A Dinamo je danas sve samo ne njegov. Jest, ima on svojih ljudi, činilo se da ima i većinu u Skupštini, no struja oko Antolića koja očito i na krilima visoke politike osjeća svoju snagu ne misli popustiti. A tko u nas ima podršku visoke politike pobjednik je unaprijed.

Da, da, imao je i Zdravko Mamić u svojim najboljim danima podršku visoke politike. Barem on zna kako je to biti nedodirljiv. No, kako stalna samo mijena jest, tako smo sada dobili situaciju u Dinamu koja izgleda u najmanju ruku grozno po perspektivu kluba.









Jer, uz podjelu onih koji vode klub automatizmom se dijele i navijače. Stvaraju se grupe, frakcije, iskazuje mržnja, prijetnje. Bilo je toga i prije, sada će biti toga i više. Kada se navijački puk raskoli onda je put u propast zajamčen.

Iz Mostara je stigla vijest da se Zdravko Mamić sprema za još jednu press konferenciju, za onaj njegov tipičan „urbi et orbi”. Nikad, baš nikad nije neko svoje izlaganje najavio tako oštro.

Obratiti će se javnosti pod egidom „”Došlo je vrijeme da se psu kaže da je pas, a tatu da je tat! Sve predstavnike medija pozivam sutra na press konferenciju od 12 sati u dvorani Princess hotela Mepas u Mostaru”, napisao je Mamić na Facebooku.

Pravo rečeno, nepogrešivo se može najaviti da će Zdravko Mamić na ovom sučeljavanju s novinarima u serijama podastrijeti i pisane i verbalne optužbe i krimene protiv dojučerašnjih najvećih saveznika, Dražena Antolića i Mirka Barišića. Uostalom, već ih je upozorio na svojoj zadnjoj press konferenciji.

Eto, sada ga nisu poslušali i Zdravko vadi iz skladišta oružja najjače i najrazornije granate koje ima. Što je i shvatljivo. Samo, ipak nije shvatljivo da su mu to dojučer bili najveći saveznici. Pa, što je uopće on radio s njima? Kao što smo se pitali što su oni radili s njime!

Jasno je, u Dinamu nema nevinih, ima samo pohlepnih, taštih, zajedljivih, zlih i koristoljubivih. Kada takvi zapodjenu borbu prašina i dim se podižu do neba. I upravo je tako u ovome trenutku nad Maksimirom.

Ne tražite nas da prognoziramo pobjednika. U Dinamu logike nikad nije bilo. Dinamo je od samih svojih početaka, kroz sve sustave, a u demokraciji pod bilo kojom vlašću uvijek bio predmet političkih igri i borbi. Zasad je samo jasno da kod Gradskog ureda za opću upravu „mamićevci” ne stoje sjajno. Ali, tko zna kako će stajati nakon što Zdravko Mamić sutra „eksplodira” u Mostaru.

Ako ćemo pravo, Mamić je „razvalio” i suce koji su ga osudili na višegodišnju robiju, tko kaže da neće ni svoje dojučerašnje najveće prijatelje, saveznike, pa i „drugog oca” kako je zvao predsjednika kluba Mirka Barišića.

Samo, u svim tim optužbama svi i ispadaju smiješni. Pa, što ste ljudi uopće radili jedni s drugima i jedni kraj drugih, tolike godine?

Ponavljamo, oni koji su se kleli u Mamića i njegovo poslovanje sada su kazneno prijavili istog i njegove ljude. I sve to nakon što je objelodanjeno da sportska inspekcija pokreće nadzorni postupak nad zbivanjima u Dinamu.

U toj kaznenoj prijavi protiv Zdravka Mamića, 45 članova skupštine i tri člana Nadzornog odbora stoji kako su „svi navedeni prijavljeni zbog zločinačkog udruženja, znajući za cilj zločinačkog udruženja i njegove kriminalne aktivnosti, te da su počinili kaznena djela u sastavu zločinačkog udruženja ili potaknuli drugog na počinjenje kaznenog djela u sastavu takvog udruženja”.

Jasno, razumljivo je sve. Ali, vi koji ste podnijeli tu prijavu. Zar vi niste isto radili sa Zdravkom Mamićem u klubu, dok još nije bio pravomoćno osuđen. I još ste ga branili da nije oštetio klub. Pa je klub zbog toga ostao bez enormnog novca.

I nakon svega, kome je tu do dobrobiti kluba?