KLADIONICE POVJEROVALE HRVATIMA: Vide nas u polufinalu!

Autor: J.V.H.

Dva tjedna uoči početka Europskog prvenstva u rukometu Hrvatska je prema procjenama kladionica bila tek sedma u redu onih koji bi mogli osvojiti Euro.

Koeficijenti za ulog na hrvatski trijumf bili su od 11 do 15, ispred nas su bili Danci (3,5 koeficijent), Francuzi (4,5), Španjolci (5,5), Nijemci (7,5) te domaćini Šveđani (7,5) i Norvežani (10).

Danas je koeficijent naše reprezentacije od 8 do 9, Španjolci su iskočili na poziciju glavnih favorita s domaćinima Norvežanima i Dancima.

Danci u srijedu za prolaz prve faze igraju protiv Rusije, za prolazak dalje moraju pobijediti s dva pogotka razlike i to uz poraz Mađara od Islanda. A Mađarskoj je za prolazak dovoljan bod.

U oko “bode” deveta i deseta pozicija. Portugalci su na račun pobjede protiv Francuza zaslužila bolju poziciju od Mađara ali u stvarnosti je upitno jesu li kvalitetniji od Mađara. U ostalom, ove procjene i onako služe samo tome da zabave “raju”, a ukoliko se Danska ne plasira u završnicu Hrvatska bi se po gladionicama, prometnula u jednog od tri favorita za osvajanje odličja.

Trenutna procjena kladionica:

1. Španjolska – od 3.5 do 3.4

2. Norveška – od 4 do 4.5

3. Danska – od 5 do 5.5

4. Hrvatska – od 8 do 9

5. Slovenija – od 8.5 do 9

6. Švedska – od 12 do 14

7. Island – od 12 do 15

8. Njemačka – od 13 do 15

9. Portugal – od 21 do 31

10. Mađarska – od 51 do 70