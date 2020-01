KLADIONICE NA STRANI OLIMPIJSKE POBJEDNICE: Habazin ‘prepoznata’ kao autsajder

Autor: J.V.H.

Poznata web stranica oddschecker koja donosi ponude 20-ak velikih svjetskih kladionica ponudila je koeficijente za večerašnji boksački meč između Ivane Habazin i Amerikanke Claresse Shields.

Prevedeno na “naše” tečajeve, ponuda na Claressu Shields je 1.01 ili 1.02, a neke kladionice su ju ostavile bez ponude. Tek je jedna kladionica na Claressinu pobjedu ponudila koeficijent 1.18.

Ako uložite svoj novac na pobjedu Ivane mogli bi ste svoj ulog dobiti natrag uvečan za 15 puta, a neke kladionice idu toliko daleko da nude koeficijent na pobjedu Ivane od čak 26 ili u slučaju jedne kladionice 58! Neodlučeni ishod varira između tečaja 26 i 34.

Iako je samo dvije od svojih devet pobjeda ostvarila nokautom, takav ishod ovog puta donosi tečaj 1.44 do 1.57, dok Claressina pobjeda sudačkom odlukom varira između 2.38 i 2.63. Ivanina pobjeda prekidom donosi tečajeve između 26 i 34, dok se njenu pobjedu sudačkom odlukom smatra zapravo najteže mogućim ishodim. On donosi tečaj između 34 i 51.

Tajna u očitoj disproporciji ne može se pronaći u broju odrađenih mečeva niti u omjeru pobjeda i poraza nego u kvaliteti s protivnica s kojima su se Shields i Ivana susretale prije večerašnjeg međusobnog obračuna.

Claressa je primjerice prošle godine u travnju pobijedila do tada neporaženu Christinu Hammer (24-0), u prosincu 2018. godine sudačkom odlukom dolazi do slavlja protiv Femke Hermans (9-1), pobijedila je Hannu Gabriels (18-1-1), Tori Nelson (17-0-3), Nikki Adler (16-0-0) i sve to s manje od 24 godine koliko ima danas.

Habazin je za usporedbu pobjeđivala Evu Bajić (14-14), Galinu Gyumliyisku (10-33), Sabrinu Giuliani (12-1), izgubila je od Cecile Breakhus (25-0). Breakhus je sa svojih 38 godina neporažena u 36 borbi, ostvarila je sve pobjede i legenda je ženskog boksa. Gubila je i od Mikaele Lauren (26-3).

Kada se u obzir uzme da je Shields dvostruka olimpijska pobjednica, prvi puta je osvojila zlatno kao maloljetna 17 – godiš nja natjecateljica, te da je za ulazak u ring s Habazin morala spustiti kilažu, jasno je zašto su kladionici u toliko mjeri na strani mlade i perspektivne Amerikanke.