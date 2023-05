‘KLAĐENJE ME DOVELO DO RAZVODA, A OSTAO SAM I BEZ NOVCA’! Bivši nogometaš se otvorio i sve je priznao

Autor: Ivan Lukač

Sve veći broj nogometaša javno govori o velikim problemima s kockom i klađenjem. Veliki dio njih igrali su u velikim klubovima te su potvrdili da ih je ovisnost skoro koštala svega.

Za javnost je sada progovorio Keith Gillespie, umirovljeni nogometaš iz Sjeverne Irske sve je rekao za BBC. Nekadašnji igrač Manchester Uniteda priznao je da došao do bankrota, a nakon toga i razvoda.

“Sjećam se da sam 2011. gledao kako sedam milijuna funti potpuno nestaje s mog računa. Osjećao sam se neugodno, bankrotirao sam, a imam obitelj. Slijedio je razvod, siguran sam da je bankrot bio jedan od okidača.”





Sve je izgubio

Zatim je nastavio: “Problem je nastao kada je uvedeno telefonsko klađenje. Mogli ste samo podići slušalicu i uložiti na određeni sportski događaj. Na tome sam izgubio 45 tisuća funti, odmah poslije još 15, a uopće nisam ni imao sredstava na bankovnom računu.”

Dugove je ipak imao i prije telefonskog klađenja: “Prešao sam iz Uniteda u Newcastle, umjesto 250 funti tjedno, zarađivao sam 1200. Ali tada su 62 tisuće mojih dugova bile velika lovina. Svima sam tajio što se događa, ali izašlo je na vidjelo, pa je Newcastle proslijedio novac koji mi je dugovao. To mi je pomoglo, to me spasilo.”

Dotaknuo se i kako je izbjegao batine od ljutitog dečka: “Jedne noći išao sam s djevojkom u njenu kuću, a tamo me uhvatio njen ljutiti partner. Kako se to odvilo? Čuli smo da netko kuca na vrata u dva ujutro, pa sam se sakrio u drugu sobu. Otkrio me, a da stvar bude gora, soba je bila prekrivena posterima Newcastlea, na jednom se nalazio i moj lik. Počeo me udarati, pa sam morao pobjeći”







U gotovo 30 godina karijere (1993.-2020.) igrao je za pet različitih premierligaških klubova, a prve nogometne korake učinio je na akademiji Manchester Uniteda. Na Otoku je podigao dva trofeja: Liga kup s Blackburnom (2002.) i Superkup s Unitedom sedam godina ranije.

Ova ispovijest bila je dio novog serijala BBC-a po nazivom “Nogomet, klađenje i ja”. Keith se rastao od supruge Vicky 2014. godine, iako je to jedno vrijeme krio od javnosti. Gillespie danas ima 48 godina te radi na tome da se digne svijest o mentalnom zdravlju muškaraca u Velikoj Britaniji.