KHABIB NE DVOJI: ‘On je idiot, a mi ne dajemo pozornost idiotima’

Autor: J.V.H.

Još od svoje posljednje borbe, i posljednjeg poraza u UFC-ovom oktagonu, Conor McGregor traži priliku za revanš, ili se barem tako čini.

Irac se od listopada prošle godine, kada je predao meč UFC-ovom prvaku, Dagestancu Khabibu Nurmagomedovu, više povlači po sudovima nego po dvoranama, no unatoč tome pronalazi način da se priča i piše o njemu.

Radi li se o promidžbenom triku i potrebi za pažnjom, ili o istinskoj želji za uzvratom, pitate li Dagestanca, stvar je jasna.

Nedavno je neporaženi Khabib izjavio da Conor treba ostvariti 10 pobjeda prije nego što dobije priliku za revanš, a sada je na jednom Q&A druženju s fanovima zaključio da njegov oponent zapravo uopće ne želi njihov ponovni susret.

“Iskreno, mislim da on uopće ne želi taj meč. Zašto? Pa zato što sam ga prošli put prebio u četiri runde. Prebio, ugušio i natjerao na predaju. Bio je to znak da ne želi biti u kavezu sa mnom. ‘Molim te pusti me’ i takve stvari su se događale, a sada želi revanš…”, rekao je Khabib, a onda objasnio da McGregor jednu takvu priliku prije svega mora zaslužiti.





“Ušli smo u četvrtu godinu od njegove posljednje pobjede. Ja sam do borbe za pojas morao u UFC-u nanizati 10 pobjeda. Tu čak ni ne brojim onih 16 izvan UFC-a. U svakoj borbi sam to zaslužio. Ne s jezikom već sa svime prikazanim u borbi. Tu se nas dvojica razlikujemo. On priča, a ja radim stvari. On je idiot, a mi ne dajemo pozornost idiotima”, zaključio je, prema članku na RT.com, najdominantniji MMA borac današnjice.