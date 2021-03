KHABIB ILEGALNO PRENOSIO BORBU POKRAJ PREDSJEDNIKA UFC-A: Umirovljeni prvak očito ima privilegije

Khabib Nurmagomedov se nedavno i službeno oprostio od profesionalne karijere u UFC-u, ali i dalje je aktivan član MMA zajednice. Khabib je u društvu Dana Whitea prisustvovao na Fight Nightu u Las Vegasu.

Khabib je upravo pokraj predsjednika UFC-a nedopušteno prenosio glavni meč između Kevina Hollanda i Dereka Bunsona. Dana White uvijek ističe kako je ponosan na to što postoji jako malo ilegalnih streamova UFC-a, a ovaj mu se događao ispred nosa.

Khabibov live na Twitteru u jednom je trenutku pratilo preko 30 tisuća obožavatelja. White vjerojatno nije ni primijetio što se događa jer je poznato kako je UFC rigorozan kada su u pitanju prijenosi borbi.

Dana White je prije nekoliko dana objavio da je Khabib Nurmagomedov i službeno završio MMA karijeru te mu je zahvalio na svemu što je Dagestanac napravio za UFC i MMA.

Khabib is just streaming the fight on his instagram live for free. Dana is gonna be big mad 😂😂😂 #UFCVegas22 pic.twitter.com/E3L4jdY6eE









— Proper Vegetables (@ProperVeggies) March 21, 2021