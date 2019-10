KEVIN DURANT U BARCELONI? ‘To bi bilo kul za doživjeti’

Autor: Mario Lacković

Jedan od najboljih igrača NBA lige Kevin Durant izjavio je kako bi htio jednu od svojih posljednjih godina provesti igrajući Euroligu.

On je gostovao u talk showu Sergea Ibake “How hungry are you” (koliko si gladan), te izjavio kako bi razmotrio ponudu da odigra jednu sezonu u Euroligi, točnije u Barceloni.

Kevin Durant: It would be cool to play in #EuroLeague with Barcelona | Eurohoops https://t.co/ZZmAgo8ZFN — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) October 28, 2019



“Stvarno bih želio jednu od svojih posljednjih sezona odigrati u Barceloni. To je druga najbolja liga na svijetu te bi to bilo veoma kul. Iako ne znam hoću li to za stvarno odraditi, mislim da bi to bilo jako kul iskustvo”.

Barcelona se spremala za povratak Paua Gasola kući, a također su pokušavali dovesti i Kobea Bryanta u svojim poznim godinama. Ali ova izjava sigurno će izmamiti osmjehe u Barceloni. Očito je transfer Nikole Mirotića upalio. On se ove sezone iz NBA lige preselio u Europu i za sada je to pun pogodak. Možda će to pokrenuti trend prelaska velikih zvijezda u Europu, čime bi se podigla gledanost, a i konkurencija u košarci u Europi.