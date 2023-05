‘KĆI ĆE TI OVOG TJEDNA NESTATI’! Zastrašujući napad na bivšeg reprezentativca, suigrač poslao snažnu poruku

Šokiran i potresen onime što je vidio, nekadašnji belgijski reprezentativac Toby Alderweireld odlučio je podijeliti kakve je poruke dobio nakon što je u dresu Antwerpena sudjelovao u pobjedi nad Genkom u tamošnjem prvenstvu, sa zabijenim penalom u dolasku do 2:1 u tom susretu.

Navijači koji se nisu predstavili napali su 34-godišnjeg stopera jako ružno, a Alderweireld je sve približio u objavi na Instagramu.

“Kći će ti ovog tjedna nestati” i “obitelj će ti umrijeti”, bile su samo neke od poruka koje su došle iskusnom bivšem reprezentativcu Belgije.

Kako je Alderweireld istaknuo, ono što je vidio bio je daleko previše.

“Sve ima granice. Mogu podnijeti dosta toga, ali prijetnje mojoj obitelji to prelaze”, napisao je na Instagramu, uz dodatak da ne shvaća čemu takve poruke i što se time želi postići.

Nakon što su opasne prijetnje postale vidljive svima jer ih je bivši belgijski reprezentativac objavio, javio se i njegov svojedobni kolega iz nacionalne momčadi, Radja Nainggolan, stajući u Alderweireldovu obranu.

“Kad bi još imali mu*a to pisati pravim imenom. Ovako, što čovjek može oko ovog poduzeti?” prozvao je Nainggolan anonimne prijeteće poruke.

Alderweireld je najavio da će prijetnje prijaviti policiji, a u znak podrške javio se i Genk, klub protiv kojeg je igrao i zabio u nedjeljnom susretu.

“Nogomet živi od emocija. Ali takve reakcije nisu primjerene. Kao klub se izričito ograđujemo od toga. Naš jedini fokus u dolazećim tjednima je borba za naslov koja će se riješiti na sportski način. Vjerujemo u našu podršku!”, stoji u objavi na profilu belgijskog kluba, s naglaskom na to da njegovi pravi navijači ne šalju ovakve prijetnje igračima drugih momčadi.

Voetbal leeft van emoties. Maar dergelijke reacties horen niet. Als club nemen we hier uitdrukkelijk afstand van. Onze enige focus ligt de komende weken op de titelstrijd, die op een sportieve manier beslecht zal worden. We believe in our support! https://t.co/iB7waGxkER

— KRC Genk (@KRCGenkofficial) May 8, 2023