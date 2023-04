‘KAŽU DA BRINU O NOGOMETU, PA BRINI ONDA O HRVATSKOJ’! Dalić nije skrivao bijes: ‘Ne mogu dati da nas omalovažavaju’

Autor: Ivor Krapac

Još jedna posebna godina za kormilom hrvatske reprezentacije ostala je za Zlatkom Dalićem i za igračima koje vodi. Pamti se osvojena bronca na Svjetskom prvenstvu u Katru, a prije toga, ostvaren je i plasman na završni turnir europske Lige nacija koji se održava uskoro, sredinom lipnja, no osim slavlja, bilo je i stvari koje bole i nije ih lako zaobići.

Dalić se na dio njih osvrnuo razgovarajući za HRT, opisujući da je nakon sjajne prošle godine bilo stvari koje se teško zaobilaze, a on nema namjeru prijeći preko toga bez svoje reakcije kada ga netko pita što misli.

Nije prešutio podcjenjivački odnos

Jedna od teških tema odnosila se na Dalićev izostanak iz izbora za najboljeg nogometaša svijeta u prošloj godini, u odabiru iza kojeg stoji FIFA, a sudjeluju izbornici reprezentacija članica krovne svjetske nogometne organizacije. Dalić u nedavnom izboru nije htio sudjelovati, vraćajući se na razloge zbog kojih je tako odlučio.

“Ono što je FIFA pokazala prema Hrvatskoj zaista je podcjenjivanje. Mi smo europska reprezentacija, uz Francusku, koja je dva puta bila u polufinalu, imamo dvije medalje sa svjetskih prvenstava, mi smo u zadnje dvije godine najbolji u Europi po rezultatima, mi pokazujemo što je nogomet, Hrvatska je nogomet”, istaknuo je Dalić za HRT pa krenuo dalje.

“FIFA propagira u svom logu i motu da brinu o nogometu, pa onda brini o Hrvatskoj, da tako mala država može napraviti tako sjajne stvari. Onda je moraš podržati i potaknuti”, nastavio je.

“Sada kad je bio izbor za predsjednika FIFA-e opet nisu Hrvatsku spomenuli, a govorili su o svim drugim reprezentacijama. Ne mogu dozvoliti da nas podcjenjuju i omalovažavaju nas i naše rezultate. Mi smo to napravili i zaslužili na terenu. To je jednostavno bio moj osjećaj, zato nisam htio glasati”, dodao je Dalić govoreći o svojim razlozima.

“Ne može biti da Livaković nije bio među prvih pet vratara na svijetu, da Gvardiol nije najbolji mladi igrač na svijetu, pa na kraju krajeva da i ja kao izbornik nisam bio među tri-četiri najbolja izbornika. FIFA mora početi poštivati Hrvatsku”, zaključio je govoreći o nezadovoljstvu svjetskom nogometnom organizacijom i nedavnim izborom za najbolje na svijetu.

Problem i infrastruktura

Dalić se dotaknuo i problema koji traje u Hrvatskoj, s pozitivnim pomakom u najavljenom početku izgradnje kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici nakon što je Vlada RH ustupila državno zemljište za taj projekt.









Taj pomak obećava, ali nije sve sjajno.

“To je odavno trebalo biti. Po našoj infrastrukturi mi smo napravili svjetska čuda”, opisao je Dalić govoreći o nogometnom kampu.

"To je odavno trebalo biti. Po našoj infrastrukturi mi smo napravili svjetska čuda", opisao je Dalić govoreći o nogometnom kampu.

"Mi nemamo svoj kamp, sada smo primjerice bili sedam dana u Splitu, sjajna atmosfera, ali nisu to uvjeti da igrači hrvatske reprezentacije treniraju, to nije ono što imaju svaki dan i ono što zaslužuju. Onda je i puno ljudi, puno gužve oko nas, a kad imaš svoj kamp, onda imaš svoj mir, možeš se koncentrirati. Sjajna je stvar da se to pokrenulo, to je sjajna stvar", istaknuo je Dalić.









Trebalo je vremena da se sve pokrene, trebat će još čekati i da zaživi, a hrvatska reprezentacija će u međuvremenu ići dalje, sada s više od pet godina sa Zlatkom Dalićem na klupi i u potrazi za novim pobjedama.

Prva prilika dolazi za malo više od dva mjeseca na završnom turniru europske Lige nacija, prvo s polufinalnim susretom s domaćom Nizozemskom 14. lipnja u Rotterdamu.