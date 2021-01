KAUBOJI GA NEĆE VIDJETI: Majstor je oduševio, statura nije sve

Svjetsko prvenstvo za rukometaše na kojem u Egiptu igraju 32 reprezentacije posebno je zbog igrača koji se inače ne bi imali priliku istaknuti, a jedan od njih privukao je veliku pozornost i postao je priča zbog svoje stature.

Gauthier Mvumbi Thierry, kružni napadač reprezentacije DR Konga, mogao je ući u društvo u kojem je i Hrvatska, ali njegova momčad nije došla do skupine drugog kruga u kojoj su i naši Kauboji. To je spriječio Bahrein koji ih je svladao s 34:27, no Mvumbi Thierry dao je sve što može da ispadne drugačije.

Majstor o čijoj masi svi pričaju zabio je pet golova bez promašaja i dobio je priznanje za igrača utakmice, što će mu vjerojatno biti lijepa utjeha poslije poraza. To je uspio napraviti za samo devet minuta u igri.

Koliko je poseban rukometaš uz kojeg se i Shaquille O’Neal zainteresirao za ovaj sport, a s legendarnim Shaqom ga i uspoređuju? Kako otkriva francuski Handnews, njegova posebnost s pogledom na vagu donosi 137 kilograma, a visina je 195 centimetara, a s time ga stvarno nije zaustaviti kada krene.

Protiv Bahreina je pokazao da zna biti opasan iako ne igra previše, no Hrvatska ga zbog raspleta prvog kruga ipak neće vidjeti na protivničkoj strani.