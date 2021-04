KATALONCI PODRŽALI KOSOVARE: Od nogometne utakmice do političkog skandala

Ako se itko zapitao zbog čega Španjolska ne želi priznati Kosovo, odgovor je problem u vlastitoj državi s Katalonskim separatistima koji sad traje desetljećima, i ne nazire se kraj želji samostalnosti te za sada Španjolske pokrajine. Kao što smo pisali Španjolci su ponizili Kosovare tako da nisu pustili himnu na državnoj televiziji, a ime države napisali su malim slovima i nije bilo istaknute zastave na stadionu.

Nisu smjeli spomenuti Kosovo

Komentator također nije smio reći Kosovo, već se referirao prema njima kao “momčad Nogometnog saveza Kosova”, a to se Kataloncima u Španjolskoj nije svidjelo.

Tako je španjolska političarka Miriam Nogueras iz stranke “Zajedno za Kataloniju” govorila o načinu na koji se u tamošnjoj javnosti prezentirala utakmicu između Španjolske i Kosova.

Given the biased news coverage of tonight's match, @juntsxcat is registering a petition calling the chair of the Spanish Public TV to testify before Congress.









Whether the Spanish government likes it or not, Kosovo is a free and independent country and must be treated as such. https://t.co/vxIKn806iQ

— Miriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) March 31, 2021