KARAČIĆ O STANJU KAUBOJA: ‘Mnogo se krivnje svaljuje na našeg izbornika, ali nije to samo tako’

Puno je bilo napisano o događajima u Egiptu nakon poraza od Argentine, od konfuzne igre naše reprezentacije, nekih čudnih odluka izbornika pa sve do iznenadne ostavke, a danas se oglasio jedan od najboljih “Kauboja” Igor Karačić, koji je za RTL približio što se sve dešavalo u protekla 24 sata u našoj reprezentaciji.

“Pregrmjeli smo milijun puta ovakvu situaciju, događalo se i na prethodnim prvenstvima nešto slično. Nemamo vremena razbijati glavu s tim što se dogodilo jučer. Kroz tih nekih dva-tri sata analize donijeli smo zaključak što treba popraviti. Mislim da smo svi sad okrenuti utakmici s Danskom. Uvijek smo bili kraljevi šoka i nadam se da će i ovaj put tako biti”, rekao je Karačić, pa nastavio o utakmici protiv Argentine,

“Rekli smo si da stvarno ne smijemo više praviti ovakve kardinalne greške tijekom utakmice. Puno se svaljuje krivice na našeg izbornika, ali nije to samo tako. Jednostavno je bila konfuzija i možda smo se prepali u jednom trenutku. I, ono što javnost ne treba brinuti, je da imamo pozitivnu atmosferu, jedino tako možemo dalje.”

Igor nije želio komentirati odluku Line Červara o ostavci s mjesta izbornika, ali mu je dao podršku ime igrača.

“Ne bih komentirao tako neke stvari. Ako je izbornik tako rekao, to je njegova odluka. Nećemo ulaziti u te polemike. Ostala nam je utakmica s Danskom i dat ćemo sve od sebe da napravimo što bolji rezultat. Izbornik je bio s nama na sastanku i bit će s nama do kraja. To što će se dogoditi nakon prvenstva, to je između njih. Svi ćemo ostati do kraja i atmosfera je pozitivna. Može svatko pričati o izborniku što hoće, ali on je za nas svetinja. On je naša zvijezda vodilja. Ono što on zahtjeva od nas, mi slijepo vjerujemo.” zaključio je Karačić.









Iz ovih riječi da se zaključiti kako ipak naša reprezentacija nije rekla zadnju riječ na ovom Svjetskom prvenstvu tako da svi s nestrpljenjem očekujemo utakmicu protiv Danske i prolazak u četvrtfinale.