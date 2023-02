KARABATIĆA UZDRMAO OZBILJNI PROBLEM SA ZDRAVLJEM! Teški dani slavnog igrača, evo koliko mora pauzirati

Nedugo nakon što je s Francuskom bio u akciji na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj i Poljskoj, sa završetkom turnira porazom u finalu protiv Danske, Nikola Karabatić mora prisilno pauzirati.

Slavni rukometaš u nastavku sezone neće moći biti u akciji u dresu svojeg PSG-a. Razlog je zdravstveni problem koji je otkriven 38-godišnjoj francuskoj zvijezdi, s dijagnosticiranom upalom površinskih vena desne noge, zbog čega je odlučeno da mora mirovati.

Problem je dovoljno ozbiljan da Karabatića udalji s terena barem na tri mjeseca, kako je izvijestio pariški klub.

Zbog toga je pod velikim upitnikom nastavak sezone, ali postoji mogućnost da se francuska zvijezda ipak vrati do ‘Final Foura’ Lige prvaka, 17. i 18. lipnja u Koelnu. Dakako, ako Parižani uspiju izboriti završni turnir.

Nikola Karabatic is out injured for several monthshttps://t.co/bjYDz837dF

— handball-world EN (@hbworldcom) February 16, 2023