KAPETAN HAJDUKA OTKRIO HOĆE LI OSTATI: ‘Ova polusezona je katastrofa’

Autor: Luka Vuletić

Nogometaši Hajduka jesenski dio sezone završili su neslavno, porazom 4:2 od Gorice na Poljudu.

Splitski klub ima polusezonu za zaborav koju je zaključio s tri uzastopna poraza na petom mjestu i sa 16 bodova zaostatka za vodećim Dinamom.

Rijetka svijetla točka Bijelih je kapetan Mijo Caktaš, koji ne skriva razočaranje trenutnom situacijom.

“Nije problem u Gorici. Mi smo i u Varaždinu primili četiri gola. Ne može se reći da nas je protivnik nadigrao, kad ih analizirate, jasno je da su to opet prejeftini golovi. Takve se stvari ne bi smjele događati. Svjesni smo da je polusezona bila katastrofa i da to nije Hajduk kakvoga svi mi želimo.

U nekim smo utakmicama stvarno izgledali odlično, ljudi kažu ‘to je to’, a onda dođe neki Šibenik, gdje svi očekuju pobjedu, pa tu padnemo. Odigrali smo dobrih i loših utakmica, ali sve skupa je to loše. Mora biti bolje”, rekao je Caktaš u razgovoru za Dalmatinski portal.

Kapetan Splićana smatra da je unatoč svemu atmosfera u svlačionici dobra.

“Atmosfera je ukupno pozitivna, dobri smo svi jedni s drugima, nema klanova u ekipi. Jedino što nismo zadovoljni s rezultatima pa u tom smislu ne može biti pozitivno. Cijelu ovu polusezonu igramo promjenjivo. Tako je kod svih trenera. Smatram da mi imamo stvarno dobru ekipu.”

Postavlja se pitanje o Caktaševoj budućnosti u klubu s obzirom da mu ugovor istječe u svibnju sljedeće godine.

“Normalno je da ću se sad kad je završila polusezona naći s predsjednikom Jakobušićem i razgovarati na tu temu. Znam što me očekuje i što vas najviše zanima pa evo i odgovora: financije nisu nikakav problem, mene zanima, plan, vizija i budućnost kluba. Na tu temu ćemo više razgovarati. Od predsjednika ste mogli čuti kojim će se on putem voditi, a ja sam rekao da financije nisu problem, te da me zanimaju više druge stvari.

Zanima me kako dalje, plan i vizija u narednim godinama. Dva puta sam bio najbolji strijelac lige, jednom samostalno, drugi put nas trojica, ali sve te svoje osobne titule bih zamijenio za osvajanje prvenstva s Hajdukom. Osvojio sam Kup, bio prvi strijelac HNL-a, ali nemam to prvo mjesto”, izjavio je Caktaš i nastavio:

“Bitan je kontinuitet na svim područjima. Od upravljanja, trenera i kadra. Jer dosta je bilo lutanja, promjena. Neodrživo je to kad nema kontinuiteta, a puno je turbulencija. Toliko promjena naših trenera nikako nije dobro za momčad.”