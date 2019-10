KAOS UOČI BORBE: Trener Ivane Habazin pretučen i prevezen u bolnicu, meč otkazan

Autor: Mario Lacković

Najbolja hrvatska boksačica Ivana Habazin proživljava pravu dramu uoči borbe za naslov. Naime, na službenom vaganju uoči borbe, njen trener Bashir Ali napadnut je te prevezen u bolnicu.

Navodno ga je napao brat od Ivanine protivnice koji je nedavno izašao iz zatvora. Sve je počelo tako što je Shields prije službenog vaganja stala na vagu da vidi hoće li proći. Ivanin trener gledao je koliko ima kilograma, a njezina sestra se počela histerično derati da se makne. Došlo je do međusobnog izderavanja, a onda su se razdvojili. Međutim, nakon desetak minuta došao je nepoznati čovjek, za kojeg se misli da je Claressin brat, koji je tek izašao iz zatvora i krenuo prema Bashiru te ga udario s leđa. Ivanin trener pao je na tlo i ostao nepomično ležati. Ivana je uplakano odmah zvala 911 i hitna je došla nakon desetak minuta. Odveli su ga na nosilima i helikopterom prevezli u obližnju bolnicu gdje će biti podvrgnut hitnoj operaciji.



Naravno da je Ivana veoma emotivno proživjela napad na svojega trenera, te smatra kako je ovo sramota za sport. Oglasila se i na Facebooku nakon incidenta i potvrdila kako od borbe neće biti ništa.





Boksačica iz Zlatara trebala se u noći na nedjelju boriti za naslov po verziji WBO i WBC u supervelter kategoriji protiv Amerikanke koja je godinama apsolutna vladarica ove kategorije. Meč je prvo trebao biti 17. kolovoza, no odgođen je zbog ozljede Claresse. Sada je sve bilo spremno, američki mediji bili su uvjereni da će Claressa pobijediti i srušiti rekord Vasyla Lomachenka i Koseia Tanake, kojima je od osvajanja prve do treće titule trebalo tri godine i deset mjeseci. Shields je prvi pojas uzela u kolovozu 2017. godine. Da je pobijedila Ivanu Habazin, od prve do treće titule trebalo bi joj dvije godine. Očito će na to morati pričekati jer nakon ovakvog incidenta, pitanje je želi li Ivana uopće više ući u meč protiv Amerikanke.