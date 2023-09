Kaos u Hrvatskoj kao da nikad neće nikad prestati: Dalmacija u svemu vidi urotu, ali istina je drugačija

Autor: Andrija Kačić Karlin

Suđenje u našem nogometnom prvenstvu nije samo evidentan i konstantan problem. Još je veći problem snaga doživljaja „oštećenog” ili „nagrađenog„. Dobro, emocije su u sportu jake i impulzivne. Baš tome svjedočimo nakon utakmica Osijeka i Dinama (2-3) i Hajduka i Istre (0-1).

I kada dobro pogledamo, nitko nije zadovoljan sa suđenjem u ovim utakmicama. I to s pravom. Dosad smo imali svakakvih cirkusa s VAR tehnologijom. Na neke odluke se čekalo i više od desetak minuta. A na koncu konca, uvijek odlučuje ljudski faktor, pa se opet „minimalizira„ tehnologija.

Iako smo odavno shvatili da je VAR tehnologija možda donijela malo više pravičnosti u nogomet, u jednoj stvari VAR je nogomet nepovratno uništio. Da, VAR je ubio emociju, veselje, tugu. Sada se utakmica pretvorila, napose kod nas zbog predugih kontrola situacija putem VAR-a, u beskrajno iščekivanje odluke. K tome, odluke u pravilu budu – krive.





Čovjek na kraju odlučuje

Pa, u nas je gore suđenje nego na posljednjoj svjetskoj smotri u Kataru. Da, pokušali smo vas nasmijati. Ali, na SP u Kataru, unatoč najmodernijoj VAR tehnologiji s bezbroj kamera gledali smo toliko nepravednih odluka te video tehnike. Jer, na kraju opet odlučuje čovjek.

Uopće više nije bitno tko je oštećen a tko premiran u VAR odlukama.

Pogledajmo. U zadnjim minutama u Osijeku su za Dinamo dosuđena dva jedanaesterca, oba nakon javljanja VAR sobe. No, zapanjujuće je to što se kod prvog jedanaesterca nije oglasio sudac Zebec. Ispred kojeg je igrač Osijeka igrao s obje ruke. Zebec je od mjesta događaja bio jedva pet metara. I nije to vidio. igra je potrajala, a onda se sa zakašnjenjem javio VAR. Usred Osijekovih napada.

Pa je Zebec minutama brbljao s VAR sobom, da bi konačno išao sam pogledati snimku. Imao je i što vidjeti. Svoju sljepoću. Naravno, morao je suditi jedanaesterac. Na svoju sramotu.

Na dvoboju Hajduka i Istre, pak, Splićani su bili ljutiti što sudac Pajač nije sudio jedanaesterac nakon pada Melnjaka, a pritom se ni VAR kontrola nije uključila. No, kada je u sudačkoj nadoknadi Sigur direktno nogom u glavu pogodio Ercega nisu se bunili što je njih nogometaš dobio samo žuti karton, a za taj neoprezan i opasan start mogao je glatko dobiti i crveni, isključujući karton.

Dakle, svi su nezadovoljni suđenjem. I pobjednici i poraženi, ali i šef sudačke komisije Bruno Marić koji najavljuje kazne za suce. Kao da je to neka utjeha bilo kome.









Tko je krivac za taj sveopći? Ma, svi koji sudjeluju u tom procesu. Oni iz VAR sobe, glavni sudac, onaj koji povlači linije. Pa, zar je za jednu provjeru potrebno deset minuta? Naravno da nije. Kod nas to izgleda postaje uobičajeno.

Bilo VAR-a ili ne. Suđenje nam je uvijek u najmanju ruku diskutabilno.

Sjetimo se jedne davne zgode, bilo je to davno, sjećate se kad je u posljednjoj minuti sudačke nadoknade, bilo je to 2013. godine, Dinamov Vrsaljko rukom obranio udarac Hajdukovog Sušića. Ispred samih Dinamovih vratiju. Bio je to klasični jedanaesterac, sudac te utakmice bio je Bebek. Udaljen nekoliko metara od mjesta događaja.

Čak je i moguće da on nije vidio to očigledno branjenje gola rukom (iako malo vjerojatno). Ali, pazite sad ovo, to je bila prva utakmica u povijesti našeg prvenstva u kojoj su djelovali – četvrti i peti sudac. Oni suci iza golova, sjećate se? Pa, iza Dinamovog gola bio je sudac, na tri metra od Vrsaljka koji nije ”ništa vidio”. Svi smo si postavili pitanje, čemu taj četvrti i peti sudac.

Kao što se sada pitamo kako sudac Zebec nije vidio igranje s dvije ruke s nekoliko metara. Prema tome, možda sudac, pogotovo ovako lošeg vida, nije ni potreban na utakmici. Neka sve odluke donosi VAR soba.