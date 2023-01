‘KAO DA MU JE GORAN NEKAD NAJVEĆI PROTIVNIK’! Poznata igračica ‘oplela’ po Srbinu i Hrvatu

Odnos Gorana Ivaniševića i Novaka Đokovića izazvao je dosta zanimanja za vrijeme Australian Opena na kojem je srpski teniski as došao do svojeg jubilarnog 10. naslova u Melbourne Parku. Dok Đoković igra, zna biti ‘zapaljivo’, a pritom često odlete i riječi u smjeru hrvatskog teniskog velikana koji mu je trener, na što Ivanišević treba biti spreman u bilo kojem trenutku meča.

Kako to izgleda i što bi mogao biti razlog, iz svojeg kuta približila je Andrea Petkovic, poznata igračica koja je pod njemačkom zastavom bila deveta na svijetu, a sada je pratiteljica zbivanja na terenima i na najvećim turnirima.

Pišući o Đokoviću, rođena Tuzlanka koja je igrala za Njemačku se na Twitteru dotaknula i Srbinove suradnje s Ivaniševićem.

“Ponekad se čini da je njegov najveći protivnik… Goran”, napisala je Petkovic, dodajući i ’emoji’ koji se smije do suza.

on the other side of the net on any given day. Also: Sometimes his biggest opponent seems to be… Goran. 😂 What do you guys think?

— Andrea Petkovic (@andreapetkovic) January 29, 2023