KAKVA POHVALA ZA MIOČIĆA: Ove riječi jednog od najvećih će odjeknuti!

Godina u koju smo išli donijet će nove izazove u UFC karijeri Stipe Miočića, velikog teškaša naših korijena. Miočić je svojim pobjedama i naslovom prvaka već zaslužio puno pohvala koje ga smještaju ili na prvo mjesto u povijesti ili među najbolje u toj konkurenciji, a novo priznanje daju mu riječi koje je uputio Jon Jones.

Nakon što je ranije u karijeri napravio jako puno kao poluteškaš, Jones se okrenuo teškoj kategoriji u UFC-u, a u tom društvu bi vrlo brzo mogao naići na Miočića.

Taj okršaj mogao bi se dogoditi već tijekom ovog ljeta u slučaju da prvak naših korijena u ožujku prvo odradi borbu protiv Francisa Ngannoua.

Jones se u razgovoru za američki Bleacher Report osvrnuo na tu mogućnost.

‘Bit ću spreman za bilo kojeg od njih’, rekao je Jones, a prenio je FightSite.

Jones je dodao da zna da bi izazov za njega bio težak bez obzira na to tko bi mu stigao iz okršaja Miočić – Ngannou.

‘Stipe, on je najveći teškaš svih vremena, on drži sve statistike i ostvarenja koja to dokazuju. Francis je jednostavno zvijer kada pogledamo njegovu nokautersku moć, ali i činjenicu da konstantno napreduje. Obje te borbe predstavljaju gigantske izazove, ali ja sam po to i došao u ovoj fazi svoje karijere’, dodao je Jones.