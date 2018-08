KAKVA JE TO TAJNA VEZA IZMEĐU DALIĆA I BJELICE? Izbornika i trenera Dinama spaja jedan zanimljiv detalj!

Oni koji su sumnjali u Dinamovog trenera Nenada Bjelicu morati će mu priznati da ih je ugodno iznenadio. Današnji Dinamo postao je momčad s prepoznatljivim trenerskim rukopisom i nalazi se na pragu sjajnog, neočekivanog dosega, plasmana u Ligu prvaka. Malo tko je to očekivao, no gledajući kako je igra plave momčadi napredovala iz tjedna u tjedan svakome mora biti jasno da Bjelica na treningu radi fini posao…

Nekako se spontano nameće usporedba s hrvatskim izbornikom Zlatkom Dalićem. I on je došao na kormilo reprezentacije iznenada, i on je mlad trener, i on je s pravim dokazivanjem počeo u inozemstvu a ne u domovini, naposljetku i on je u reprezentaciju donio prepoznatljivu igru da bi sve zaokružio svjetskom senzacijom. Došao je do finala svjetske smotre.

Bjelica, baš kao i Dalić, sustavan je i nesklon improvizacijama, vrijedan i nenametljiv, te živi za i od nogometa.

Hrvatska je tako u kratkom razdoblju bogatija za dva sjajna trenera koje naš nogomet nije prepoznao u njihovim počecima, a to što ih naš nogomet nije prepoznao ne služi na čast ljudima u njemu. No, to je neka posve druga priča.

Mladi i zacijelo nadobudni, ustrajni su u svojim idejama i pravo su osvježenje za naš nogomet, a obojica imaju jednu te istu sreću. U svlačionicu im ne ulazi siva eminencija hrvatskog nogometa, čovjek koji više voli ući u svlačionicu trenera nego popiti jutarnju kavu. Samostalni u svom radu obojica se mogu posvetiti radu i napretku što nas neminovno vodi do zaključka kako je hrvatski nogomet uspješan unatoč sivoj eminenciji hrvatskog nogometa, a ne zbog njega.

Da se razumijemo, nije ovo pošto-poto kritika Zdravka Mamića, prije je to zaključak kako se treneri moraju ostaviti na miru, kako bi struka iznjedrila svoju kvalitetu. Isto se tiče Hajduka, gdje je struka zanemarena na račun makinacija s upravom, a nogomet je još uvijek samo igra, najpopularnija na svijetu, gdje jedan trener mora „prevariti„ drugoga. Znanjem načešće!

Bjelica i Dalić postali su tako zaštitni znak nekog novog hrvatskog nogometa, obojica trenerski mladi već su dokazani stručnjaci koji vode dva najveća dragulja našeg nogometa, Dinamo i reprezentaciju. Naoružani znanjem i iskustvom unatoč svojoj mladosti znaju sve o taktici, fizičkoj spremnosti, motivaciji, disciplini, debelo su iznad svih ostalih hrvatskih trenera koji se vole pokazivati pred novinarima, dok oni su svojoj samozatajnosti govore na treninzima.

Njihova lepršava pojava, mladenačka i neopterećena, mođe biti izvrstan putokaz i za naše ostale klubove, mladost uvijek donosi polet, a upravo su Bjelica i Dalić svojim momčadima donijeli polet i to u trenucima kad su svi sumnjali u te postave.