Kakva drama u Splitu: Pavić i Dodig odigrali fenomenalan meč s Amerikancima, ali nije bilo dovoljno

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hrvatska Davis Cup reprezentacija od srijede igra protiv izabrane vrste Amerike u skupini D na splitskim Gripama. Dan nije dobro počeo, a nažalost ni završio.

Mladi Dino Prižmić glatko izgubio od Mackenzieja McDonalda 6:4, 6:2 u setovima. Na scenu je stupio Borna Gojo koji je pobjedio 11. igrača svijeta Frances Tiafoeoa u dva seta.

Sve moje najveće pobjede su se dogodile kad sam igrao za reprezentaciju. Tako će biti i u sljedećem meču, bez obzira na renking suparnika. No, ovo je bez premca moja najbolja pobjeda. Kad gledamo veliku sliku, to je samo jedan bod, a trebaju nam dva. Jako sam ponosan na ovu pobjedu u Splitu. Tu su mi bili prijatelji i majka koja me rijetko ima priliku gledati uživo. Ovu ću pobjedu zauvijek pamtiti” rekao je Gojo koji igra u formi života.





Parovi nisu uspjeli

U odlučujućem meču Mate Pavić i Ivan Dodig izgubili su od Rajeeva Rama i Austina Krajiceka rezultatom 7:6,6:7 i 6:2 u setovima. Dodig je tako izvukao deblji kraj u sudaru sa svojim standardnim partnerom u dublu Krajicekom.

Prva dva seta protekla su bez brejka, prvi su uzeli Amerikanci, a drugi naš par. Nažalost kod vodstva od 2:1 u odlučujućem setu američki par je uzeo servis Dodigu i Paviću i tako stekao veliku prednost koju više nije ispuštao.

Nakon mečeva prvog kola SAD i Nizozemska su vodeće na ljestvici skupine D s učinkom 1-0, a Hrvatska i Finska imaju po jedan poraz. Amerikance već u četvrtak (15 sati) čeka dvoboj protiv Nizozemske, dok će hrvatska reprezentacija u petak (15 sati) igrati protiv Finske.