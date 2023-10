Kakva drama u Maksimiru: Najodgovorniji je za kaos, a u Dinamu mu nitko ništa ne može

Kada su neka tvrtka, organizacija ili klub u turbulentnom razdoblju, a s Građanskim nogometnim klubom Dinamo upravo je to slučaj – kroz borbu za vlast dovode se novi ljudi, pljuštaju ostavke, a iza kulisa padaju i optužbe.

U najkraćim crtama opisali smo stanje u uredima u Maksimirskoj 128, a ovo stanje bjelodano se vidi kroz odstupanje Darija Šimića, nedavnog dovedenog u upravu kluba, kao čovjeka zaduženog za sportski sektor.





Njegova ostavka čak i nije iznenađenje. Dinamo dugo nije tako slabo startao u domaćem prvenstvu, s viših europskih razina spustio se na niže, a s nekim porazima koji izgledaju neshvatljivo (AEK, Sparta, Ballkani) razbjesnio je navijački puk. Pritom, igrački kadar na trenutke djeluje siromašno.

Šimić nije napravio posao

Jedan trener je pao, a doveo ga je baš Dario Šimić, drugi je na klackalici. Ni danas se ne zna je li posljednja Skupština kluba legitimna, čekaju se odluke Sportske inspekcije i Gradskog ureda za sport. Uglavnom, u Dinamu je više nereda nego reda.

Prijelazni rok je odrađen šlampavo, ne zna se ima li novaca ili nema, a nad svim događajima i dalje lebdi sjena bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića. U takvim uvjetima i okolnostima zaista je teško raditi, a borba za vlast i dalje nesmiljeno traje.

Pa nije potrebno posebno objašnjavati kako oni koji su poraženi na Skupštini likuju nad Dinamovim posrtajima, a oni koji se osjećaju kao pobjednici koprcaju se tražeći izlaz iz upravljačke, sada već i iz rezultatske krize.

Nije to ništa čudno, takva je ljudska priroda. Dario Šimić učinio je ponosni čin. Sigurno je želio najbolje. Sad, je li ima znanja za posao koji mu je povjeren, ima li tu mentalnu snagu izdržati sve pritiske, pa i može li biti uspješan nakon svega kroz što je klub prolazio – nije na nama da sudimo.

Šimić je želio najbolje, a kada si zadužen baš za kadroviranje trenera i igrača neminovno plešeš po žici. Dario Šimić postavio je Igora Bišćana za trenera. Bivši izbornik mlade reprezentacije nije se snašao. Realno, malo tko je to očekivao, a ponajmanje njegov „poslodavac„ Šimić. Pa je Bišćan zamijenjen Sergejom Jakirovićem…

Šimića se još nije spominjalo kao izrazitog krivca. Čovjek koji je „otet„ od Rijeke, Sergej Jakirović spoticao se u najvažniim utakmicama, pa su se ne samo navijači nego i u upravi pitali je li to bio dobar potez. Naravn, netko je morao biti „pedro„. Netko je morao biti krivac. Odgovornost jest preuzeo Šimić. Jer, kao stručnjak određen za kadroviranje momčadi nije napravio kvalitetan posao…









Ali, ali… Šimić nije sam došao u Dinamo. Netko ga je tu stavio, baš u upravu. U kojoj su ostali članovi: predsjednica Vlatka Peras, te Darko Podnar i Danijel Tomičić. Oni se nisu osjetili odgovornima, ostaju na svojim dužnostima. Sve to promatra predsjednik kluba Mirko Barišić. Koji je, na koncu konca, zacijelo i najodgovorniji za stanje u klubu.

No, on dekadama već lako pliva u mutnim vodama, ljudi s mijenjaju, dolaze, odlaze, bježe iz zemlje. A on ostaje u klubu i nitko ga ne pita zašto se sve događa osim ponekog navijača.

Pa tako nije teško zaključiti da je u ovome trenutku Dario Šimić ispao samo žrtveni jarac.

Znamo da je Mirko Barišić bio sklon Šimiću, da ga je nagovarao da odustane od svoje neopozive ostavke. Lako je to objasniti, pozivajući se na jedinstvo u klubu Barišić spašava sam sebe. On je kooptirao Šimića u klupsku upravu, ta netko će i njega pitati zašto i zbog čega. Da se Šimić kasnije nije baš proslavio dovođenjem trenera i igrača iz Japana, Ukrajine i od kojekuda već – stoji.

No, netko je doveo i Šimića i držao mu leđa do zadnjeg trenutka.









Dinamo sada nema sportskog direktora, u očekivanju je novog Statuta koji bi se trebao donijeti na prosinačkoj Skupštini. Lome se koplja glede utjecaja navijača, a zaista stoji pitanje jesu li navijači samo oni sa sjeverne tribine ili svi ostali zajedno.

Izvjesno je da će na stanje u upravi Dinama utjecati rezultati prve momčadi. Samo rezultatski oporavak može donijeti smirivanje situacije u klubu. Neka se momčad i dalje pogubi moglo bi biti cirkusa kao rijetko kada.

Toliko je neriješenih pitanja u Dinamu, toliko je pozicija i dužnosti upitno, samo je izgleda predsjednik kluba neupitan. Malo je to nelogično, zar ne?