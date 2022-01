KAKVA DRAMA NA EMIRATESU: Arsenal se veselio i vodio, u sudačkoj nadoknadi pao u teški očaj

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nastavilo se englesko nogometno prvenstvo, Premiership. City i dalje gazi sve redom. Igrači trenera Guardioole napravili su još jedan korak prema obrani naslova prvaka Engleske pobjedom 2-1 (0-1) na gostovanju kod Arsenala, do koje su stigli preokretom u drugom poluvremenu i golom Rodrija duboko u sučevom dodatku na kraju dvoboja. Prva utakmica engleske Premier lige u 2022. odigrana je na Emirates stadionu, gdje su se prvi veselili domaći navijači kad je u 31. minuti Bukayo Saka zatresao mrežu Manchester Cityja. No, gosti su došli do preokreta u nastavku.

Sudac Stuart Attwell je uz pomoć VAR-a dosudio kazneni udarac koji je u 56. minuti realizirao Riyad Mahrez i izjednačio na 1-1. Samo dvije minute poslije Arsenal je bio blizu novog vodstva, ali je Martinelli umjesto nebranjene mreže pogodio gredu s nekoliko metara. Samo nekoliko trenutaka poslije Arsenal je ostao s igračem manje, jer je Gabriel zbog prekršaja na sredini terena zaradio drugi žuti karton.

Brojčanu prednost je Manchester City iskoristio tek u trećoj minuti sučevog dodatka, kad je Rodri dobro reagirao na jednu odbijenu loptu i iz neposredne blizine je poslao u mrežu za 11. pobjedu u nizu Guardioline momčadi. Time je prekinut Arsenalov niz od četiri uzastopna trijumfa.

Manchester City sada ima 53 boda, čak 11 više od drugoplasiranog Chelseaja koji ima utakmicu manje. Liverpool je treći sa 12 bodova zaostatka za vodećim, ali uz dvije utakmice manje. Arsenal je na četvrtom mjestu i ima 35 bodova, odnosno 18 manje od aktualnog prvaka.