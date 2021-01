KAKVA DRAMA: Hrvati nakon velike borbe pali u Beogradu

Košarkaši Splita doživjeli su poraz u utakmici s jako puno uzbuđenja u 15. kolu ABA lige. Splitski Žuti su u Beogradu nakon dva produžetka s 96:92 izgubili od domaćeg FMP-a, koji se oporavio od boljeg ulaska hrvatske momčadi u utakmicu i na koncu je došao do uspjeha u susretu koji je trajao dugo.

Splićani su nakon prve četvrtine vodili s 27:15, no nastavak susreta donio je povratak domaćina u igru. FMP je u svojem preokretu došao do vodstva od 73:66 na ulasku u posljednje tri i pol minute četvrte četvrtine, ali gostujuća hrvatska momčad uspjela se vratiti do 75:75 i ući u prvi produžetak.

U njemu nije puno nedostajalo do veselja Žutih. U završnici tog produžetka su kod 81:81 imali dva napada za vodstvo, ali prvo ih je koštao napadački prekršaj dosuđen Ukiću, a zatim je šansa za pobjedu propala promašenom tricom Lukovića i dvicom Čampare u posljednjim sekundama tog produžetka.

FMP je u drugom produžetku došao na svoje nakon što je rano gubio s 85:81. Nakon toga povezali su svojih 7:0 i stigli su do vodstva koje više nisu ispustili do kraja ovog susreta.

Najefikasniji igrač domaćih u teško izborenoj pobjedi bio je Nemanja Nenadić, koji je imao 23 poena i pet skokova. Žute je s 26 poena, pet skokova i četiri asistencije vodio Marko Luković, a Roko Leni Ukić ubilježio je 18 poena, osam asistencija i pet skokova.









Split je ovim porazom pao na omjer 5-10 i nalazi se na osmom mjestu među 14 momčadi, računajući i slovensku Koper Primorsku koja je odustala od natjecanja. FMP je sada na omjeru 5-9.