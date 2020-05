KAKVA BRUTALA! Ivanišević odgovorio Capaku: Ovo morate pročitati

Autor: Dnevno/N.M.

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević i budući član teniske kuće slavnih sada je dio trenerskog tima najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića, a u razgovoru za HRT dotakao se aktualnih tema. Prokomentirao je Goran i sada već legendarnu izjavu Krunoslava Capaka koji je pokušao objasniti da se koronavirusom osoba može zaraziti i preko teniske loptice.

” Prvo bi čestitao Stožeru i zahvalio na svemu dobrom što rade. To su ljudi koji rade od 0-24, mi ih slušamo, nije im lako. Puno dobrih stvari su rekli i donijeli puno dobrih odluka, na tome im veliko hvala. Neke stvari mi nisu jasne, pogotovo jedna. Igram tenis 40 godina i nikada nisam kihnuo u balun. To bi trebalo značiti da ću ‘otrat’ nos balunom. Gospodin ne zna igrati tenis, i ne valja mu to zamjeriti. U tenisu si 15 metara udaljen jedan od drugoga i to je možda najsigurniji sport, a zaraziti se možeš svugdje. Ja mislim da nitko neće kihati u teniski balun” – objasnio je Ivanišević.