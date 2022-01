KAKVA BLAMAŽA: Čekali Đokovića, a uletjeli goli ljudi u akciji…

Autor: Ivor Krapac

Puno stvari privuklo je pažnju u danu u kojem je Novak Đoković izašao iz smještaja za migrante u Australiji i na terenu u Melbourneu ponovno igrao tenis, za sada samo na treningu.

Stizale su poruke podrške, bilo ih je puno, bilo je i napada na prvog tenisača svijeta i na reakcije njegove obitelji, a dok je cijela priča još trajala, prije nego je objavljena odluka o žalbi, tu je bilo i nešto što gledatelji ovog procesa u Australiji definitivno nisu očekivali.

Dio njih je za praćenje spora dobio ‘link’ koji nije bio dobro zaštićen od upada, a zbog toga, u jednom trenutku je umjesto Đokovićeve žalbe protiv australskih vlasti uletio sadržaj samo za odrasle. Novinari koji su to pratili i vidjeli snimku ostali su iznenađeni – jer tko bi to mogao predvidjeti.

Stiglo je niotkuda

Kako je to izgledalo? Sa svojim pratiteljima na Instagramu to je podijelio Zac Crellin, novinar australskog The New Dailyja, ali učinio je to u pročišćenoj i čednoj formi, sigurnoj i za gledanje na poslu.

someone has taken over the court's microsoft teams broadcast for the novak djokovic hearing and is displaying porn pic.twitter.com/v9ZP5WtzU3 — Zac Crellin (@zacrellin) January 9, 2022

Bilo je i glazbenog upada

Osim ovog sadržaja za odrasle, ‘link’ koji je prvotno bio ponuđen ljudima za praćenje rasprave o Đokovićevoj žalbi nudio je i druge stvari, poput glazbenog upada.









Jedan drugi ‘link’ bio je onaj pravi, bez golih ljudi i drugih stvari, iako je s praćenjem bilo problema zbog velikog interesa ljudi da vide što se zbiva s Đokovićevom žalbom.