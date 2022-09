KAKO VATRENI IZAZIVAJU ‘GLAVOBOLJE’ SRBIJI! ‘Komšije, osvojite bar jedan naslov, i naša djeca će poludjeti za nogometom’

Dragan Stojković-Piksi fin je čovjek. Veoma dobar trener, sjajan je bio i kao igrač, makar mu je klupska karijera mogla biti i bolja. No, pitajte u Japanu za njega, padati će ničice na koljena. Legenda je Crvene zvezde i srpskog nogometa, bio je i legenda nogometa bivše države. Srbiju je kao izbornik šokantno odveo do svjetske smotre u Kataru senzcionalnim trijumfom u Lisabonu protiv Portugala…

I ambicije srpske sportske javnosti glede nogometne reprezentacije su velike. Ali i srpska, ne samo nogometna, javnost ima navlas isti problem kao i sam izbornik Dragan Stojković-Piksi. Problem je njihov, ali ne unutrašnji, nego vanjski.

Piksi pod pritiskom zbog Vatrenih

Ma, problem su Hrvati. Problem je hrvatska nogometne reprezentacija. Usput, i Dinamo je problem. Stekavši naviku da se s Hrvatskom pošto-poto uspoređuju i nadmeću i u nogometu se rađaju kompleksi i frustracije. Ne, mije to ništa neočekivano, bolesno, kamoli nelegitimno. Isto tako se mi uspoređujemo godinama sa srpskom košarkom i zapomažemo, s pravom.

Nakon raspada bivše Jugoslavije ni najluđi tip nije mogao zamisliti da će Hrvatska postati svjetska nogometna ako ne sila onda znamenitost. Makar, nije nogometna Hrvatska daleko od sile, iako nema ni stadion, ni infrastrukturu, ni bazu. Na dva svjetska prvenstva u 20 godina osvojiti broncu i srebru, ako to nije silovito onda što je.

Isto tako, poslije raspada tko bi očekivao da će srpski reprezentativni nogomet (iako se jedno vrijeme vodio i kao SR Jugoslavija i s izvedenicom: Srbija i Crna Gora) teško snalaziti u suvremenom nogometu. Rijetko se plasirajući na velika natjecanja, a i kad bi se plasirali Srbi ne bi bili akteri, već puki statisti. Dok su istovremeno Hrvati haračili, izvodili narod na ulice, činili nas ponosnima do neba.

Srbi to promatraju, i stenju. Tužno im je to gledati, a kako nakon tuge dolazi neminovno i bijes tako se ti osjećaji prelijevaju i prema reprezentaciji. Pa se dogodi, primjerice, da se na prvoj utakmici u Beogradu nakon šokantne pobjede protiv Portugala – pojavi tek nekoliko tisuća ljudi.

Očito jest da su Srbi klekli kod stvaranja kulta reprezentacije. Podijeljeni klubaški (to je i nama opomena, op.p.) zanemarili su vlastitu nacionalnu momčad. I tek je Dragan Stojković uspio tu nešto napraviti iznenađujućim uspjehom, ali daleko je to od onoga što imaju, eto, Hrvati.

Jaka Hrvatska stvara i jaku Srbiju

Kada je Hrvatska zamalo osvojila svjetski naslov u Rusiji 2018. godine naravno da se kod Srba probudio i inat i želje. Pa ih je nešto kasnije pokrenuo Dragan Stojković. No, u svojoj neobjektivnosti često su znali Hrvatima podmetati teze „kako su imali puno sreće”, kao i slične gluposti. Pa, jel´ sreća i ovaj plasman na završni turnir Lige nacija iz elitne skupine? Dragan Stojković-Piksi, iskusni prekaljeni bivši nogometaš zna da to nema veze sa srećom, ali njega javnost i navijači takve riječi ne slušaju.

U Srbiji se sad iz petnih žila trude nadići se iznad Hrvata, barem verbalno. Spominju i mogućnost da njihova reprezentacija dođe i do polufinala nastupajuće svjetske smotre, čak i predsjednik Aleksandar Vučić laprda da će se „fudbaleri s Hrvatima znati obračunati„. Eh, kad bi to bilo lako, a što bi rekao, primjerice, francuski predsjednik Macron na to. I on voli nogomet, pa ne priča o tome. A Francuze Hrvati natamburali u Parizu pred skoro 90 tisuća gledatelja.

Evo vam za kraj razmišljanje jednog nogometnog zanesenjaka iz Srbije. Jako je zanimljivo. Pročitajte dvaput:

“Zaista bih volio da Hrvati osvoje neki od sljedećih turnira. Ne samo jer su zaslužili trudom u zadnja tri desetljeća, nego je to i sjajna stvar za klince i mlade nogometaše na brdovitom Balkanu, pa i u Srbiji. Zamislite kako bi svima polako ambicije i apetiti porasli kad imaš takvog jednog šampiona tu u susjedstvu”!